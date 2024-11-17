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ACB. «Реал» принимает «Форсу Льейду», «Барселона» встретится с «Валенсией» и другие матчи

Сегодня пройдут шесть матчей регулярного чемпионата испанской лиги ACB.

«Реал» играет с «Форсой Льейдой», «Барселона» примет «Валенсию».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Уникаха – 6-1, Тенерифе – 6-1, Валенсия – 5-1, Мурсия – 6-2, Реал – 5-2, Барселона – 4-3, Гран-Канария – 4-3, Манреса – 4-4, Сарагоса – 3-4, Форса Льейда – 3-4, Бильбао – 3-4, Ховентуд – 3-4, Андорра – 3-4, Жирона – 2-5, Баскония – 2-5, Бреоган – 2-6, Баскет Корунья – 2-6, Гранада – 2-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.  

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoХовентуд
logoБаскония
logoУникаха
logoБарселона
logoГран-Канария
logoРеал
logoчемпионат Испании
logoЖирона
logoВаленсия
logoБильбао
logoСарагоса
logoАндорра
logoФорса Льейда
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