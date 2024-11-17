Скаут НБА: «Карл-Энтони Таунс играет в защите лучше, чем многие думают»

По мнению скаута НБА, Карл-Энтони Таунс заслуживает большего уважения за защиту.

«Я считаю, что Карл-Энтони Таунс играет в защите лучше, чем многие думают. По крайней мере, он выкладывается в защите», – сказал анонимный скаут.

«У «Миннесоты» была лучшая защите в лиге, а Таунс играл много минут в прошлом сезоне», передает слова скаута Западной конференции инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.