Скаут НБА: «Карл-Энтони Таунс играет в защите лучше, чем многие думают»
По мнению скаута НБА, Карл-Энтони Таунс заслуживает большего уважения за защиту.
«Я считаю, что Карл-Энтони Таунс играет в защите лучше, чем многие думают. По крайней мере, он выкладывается в защите», – сказал анонимный скаут.
«У «Миннесоты» была лучшая защите в лиге, а Таунс играл много минут в прошлом сезоне», передает слова скаута Западной конференции инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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