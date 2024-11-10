Карл-Энтони Таунс: «Я большой поклонник Кармело Энтони»
Карл-Энтони Таунс пообщался с Кармело Энтони в раздевалке после матча с «Бакс».
«Вы, наверное, уже знаете об этом из моих интервью, но я большой поклонник Кармело Энтони.
Мело был неотъемлемой частью моего детства. Если бы у меня была такая же карьера, как у него, я был бы очень, очень, очень счастлив и горд находиться хотя бы рядом с одним из величайших игроков всех времен.
Здорово, что мне удалось увидеть Мело на площадке и сыграть против него. Но оказаться здесь, в Нью-Йорке, в качестве игрока «Никс» и встретиться с одним из величайших игроков в истории «Никс» – это довольно круто», – сказал центровой «Нью-Йорка».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The New York Post
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