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Брайан Уиндхорст о том, что Бронни Джеймс играет только в домашних матчах G-лиги: «Это не особое отношение»

Брайан Уиндхорст объяснил ситуацию с Бронни Джеймсом в G-лиге.

«Есть разница между двусторонним контрактом, когда тебя фактически подписывают, чтобы ты проводил много времени, если не большую часть времени, в G-лиге, и тебе даже не платят полную зарплату НБА, и быть игроком состава, когда ты получаешь полную зарплату НБА независимо ни от чего. Бронни является игроком состава.

Для игроков состава нет ничего необычного в том, чтобы приезжать и играть только домашние матчи за свои команды, особенно когда их команды находятся так близко к основному клубу, который чаще всего находится либо в городе, либо в нескольких минутах езды. Это не особое отношение, как могло показаться. Это не то, что я имел в виду», – сказал инсайдер ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Dan Patrick Show
logoЛейкерс
logoНБА
G-лига
Брайан Уиндхорст
logoБронни Джеймс
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