Если бы пилоты «Формулы-1» стали игроками НБА

От редакции: вы читаете пользовательский блог, где рассказывают о баскетболе. Не забывайте о плюсах!

Внимание! Автор ударился шизофренией и решил сделать фановый текст отходящий от тематики канала, чтобы немного развлечь вас в эти суровые будни.

Пилоты для сравнений определялись выборочно, будет несколько и тех, кто уже не ездит на болиде «Ф-1».

Просьба не судить строго, ведь все написанное ниже – скорее прикол, чем что-то серьезное. You are welcome! Юки Цунода – Дрэймонд Грин

Бесконечно можно смотреть на две вещи: на то, как Юки матерится по радио и на то, как Дрэймонд в очередной раз дает кому-то по голове и ловит технарь.

Вспыльчивые на трассе/паркете, но довольно спокойные в жизни. Цунода так вообще скромняга.

Ландо Норрис – Энтони Эдвардс

Оба парня – молодые звезды, которые обладают спортивной (и не только) наглостью и могут позволить себе спорные высказывания в прессе.

Льюис Хэмилтон – Леброн Джеймс // Макс Ферстаппен – Стефен Карри // Михаэль Шумахер – Майкл Джордан

Борьбу Льюиса и Макса несколько лет назад можно сравнить с «Кэвс» Леброна и «Голден Стейт» Карри 16-х и 17-х годов.

Оба пилота фигурируют в списке лучших в истории, но не являются очевидными топ-1, ведь выше них часто ставят легенду прошлого – Майкла Джордана. А ведь это напоминает нам о Михаэле Шумахере в мире гонок.

Серхио Перес – Рассел Уэстбрук // Франко Колапинто – Остин Ривз

Ситуация Серхио сейчас напоминает нам о Уэстбруке в «Лейкерс» пару лет назад. Рассел не был главной скрипкой в той команде, хоть и считался важной персоной в НБА. Он часто подвергался хейту из-за своей игры и фанаты требовали его обмена.

Сейчас с Пересом происходит буквально тоже самое. Мексиканец опозорился на домашнем Гран-при, а и без того громкие разговоры о его возможном увольнении из «Ред Булл» усилились.

Сейчас в мире «Формулы-1» гуляет слух о возможном переходе Франко Колапинто в систему «РБ». Версии две: либо аргентинец будет ездить за основу и сменит Чеко Переса, либо его отправят во вторую команду – «Рейсинг Буллс». Предлагаю рассмотреть первый вариант.

После ухода Уэстбрука из «Лейкерс» Остин Ривз стал еще более важной частью команды и надежда на него только укрепилась. Похожая ситуация может получиться и в «Ред Булле» после ухода Переса – очень резко ворвавшийся в Формулу-1 Колапинто будет молодым партнером большой звезды. Прямо как Ривз в «Лейкерс»!

Кими Антонелли – Купер Флэгг

Молодые таланты, которые придут в лигу в 2025 году и на которых возлагают большие надежды. Многие скажут, что Кими можно сравнить с Виктором Вембаньямой, но приведу аргументы обратного:

1) Вемба пришел в НБА в 2023, а у нас есть свежий пример в виде Флэгга, который придет в лигу в один год с Антонелли

2) Вембы в Формуле – нет! И не будет.

Все потому, что в гонках никогда не было такого внимания на антропометрии гонщика. Ну и Кими хоть и расфоршен, но все же не так, как Вембаньяма. Поэтому делаем выбор в сторону Флэгга.

Дэниэль Риккардо – Деррик Роуз

Пожалуй, одно из самых неожиданных и занятных сравнений в этой статье. Их путь в своих видах спорта действительно похож.

Карьеры Роуза и Риккардо – драма с мягко говоря не лучшим концом. На своем пути им очень не повезло. А в конечном итоге и тому, и тому просто не нашлось места в своей лиге. Карлос Сайнс – Джимми Батлер

Не самые заметные звезды, но точно одни из самых ярких! Они оба могут стрельнуть и зарешать в важный момент. Ощущение, что у этих ребят схожий менталитет.

Да и харизма просто замечательная! Оскар Пиастри – Шэй Гилджес-Александр

Найти Пиастри в мире НБА было довольно сложно. Ведь стабильных молодых ребят с хорошей статистикой не так уж и много. Мы решили остановить свой выбор на Шэе, ведь он как и Оскар будет претендовать на титул со своей командой в ближайшем будущем.

Также стоит подметить, что этих парней объединяет их довольно спокойный характер. Фернандо Алонсо – Кевин Дюрэнт

Алонсо попал в промежуток между Шумахером и Хэмилтоном и выиграл два титула, как Дюрэнт между Леброном и свежим поколением в конце 10-х.

Уже жду комменты о том, что Фернандо – это Леброн, так как оба вечно молодые и перспективные :)

Лэнс Стролл – Бронни Джеймс

А объяснять надо? Спортсмены, попавшие в главные лиги мира через своих родителей, кто бы что ни говорил.

Ну, а над Лэнсом после той ситуации в Бразилии, когда он решил вернуться на трассу черед мокрый гравий, смеются не меньше, чем над Бронни. Так что шкала мемности этих ребят сейчас на пике. Джордж Расселл – Девин Букер

Теневые звезды, о которых мало кто говорит. Готовы брать на себя как роль лидера, так и напарника. Оба не так часто в медиа пространстве, но когда появляются, подвергаются неоправданному хейту.

А еще они оба чуть-чуть похожи на азиатов. Многих ребят из НБА и «Формулы-1» мы не упомянули в этом материале. Пишите свои сравнения для Шарля Леклерка, Оли Бермана или даже Гуанью Чжоу в комментариях! // Наш Telegram-канал //

Фото: Gettyimages /Patrick Smith / Staff, Rich Storry / Stringer, Peter Fox / Stringer, Sam Hodde / Stringer, Lars Baron / Staff, Ronald Martinez / Staff, Mark Thompson / Staff, Andy Lyons / Staff, James Sutton / Stringer, Ethan Miller / Staff, Clive Rose / Staff, Patrick Smith / Staff, Peter Fox / Stringer, Tim Nwachukwu / Staff, Mark Thompson / Staff, Rudy Carezzevoli / Stringer, Al Bello / Staff, C. Morgan Engel / Stringer, Alexander Hassenstein / Staff, Mike Powell / Staff, Kevin C. Cox / Staff