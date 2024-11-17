Метта Уолд Пис: «Не считаю, что Бронни Джеймс не оправдал ожидания»

Метта Уолд Пис считает, что у Бронни Джеймса есть шанс добиться успеха в НБА.

«Думаю, что дела у него идут хорошо. Я не считаю, что он не оправдал ожидания.

G-лига – хорошее для место для развития. Очень много великих игроков, возможно, даже несколько будущих членов Зала славы вышли из G-лиги.

Он новичок, а новички играют в G-лиге. Я думаю, это хорошо», – сказал чемпион НБА в интервью TMZ.