«Лейкерс» разрешают Бронни Джеймсу играть только в домашних матчах G-лиги

Бронни Джеймс будет участвовать только в домашних матчах G-лиги.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Он будет играть только в домашних матчах «Саут-Бэй Лейкерс». Он будет игроком G-лиги с частичной занятостью и не будет летать на выездные матчи авиакомпанией United Airlines. Я знаю, что к нему относятся по-особенному и проявляют непотизм. Это нормально. Честно говоря, мне все равно. Как я уже сказал, это нормально.

Но я думаю, что это на самом деле вредит ему. Мне это не нравится. Я не знаю, чья это была идея, но, очевидно, что «Лейкерс» это устраивает — они это делают. В данном конкретном случае я считаю, что это зашло слишком далеко, и я не думаю, что это приносит пользу Бронни . Я не думаю, что это приносит пользу «Саут-Бэй Лейкерс», и я не думаю, что это приносит пользу Леброну на данном этапе», – сказал Уиндхорст.