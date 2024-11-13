«Лейкерс» разрешают Бронни Джеймсу играть только в домашних матчах G-лиги
Об этом сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
«Он будет играть только в домашних матчах «Саут-Бэй Лейкерс». Он будет игроком G-лиги с частичной занятостью и не будет летать на выездные матчи авиакомпанией United Airlines. Я знаю, что к нему относятся по-особенному и проявляют непотизм. Это нормально. Честно говоря, мне все равно. Как я уже сказал, это нормально.
Но я думаю, что это на самом деле вредит ему. Мне это не нравится. Я не знаю, чья это была идея, но, очевидно, что «Лейкерс» это устраивает — они это делают. В данном конкретном случае я считаю, что это зашло слишком далеко, и я не думаю, что это приносит пользу Бронни. Я не думаю, что это приносит пользу «Саут-Бэй Лейкерс», и я не думаю, что это приносит пользу Леброну на данном этапе», – сказал Уиндхорст.
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