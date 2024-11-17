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Энтони Эдвардс оштрафован на 35 000 долларов за то, что показал средний палец болельщику

НБА оштрафовала Энтони Эдвардса.

Лидер «Миннесоты» оштрафован на 35 000 долларов за непристойный жест на площадке.

Эдвардс показал средний палец болельщику за 3:15 до конца первой четверти гостевого матча против «Сакраменто» 15 ноября.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
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