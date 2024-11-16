Энтони Эдвардс: «Тренер сказал, что я играю мягко. Вчера я сказал ему, что забью через кого-нибудь сверху»

Энтони Эдвардс прокомментировал постер-данк в матче против «Кингз».

«Да, я вколотил через них. Может кто-нибудь показать мне видео? Я посмотрю его у себя на телефоне.

Корлисс, мой тренер, сказал, что я играл мягко в первых 11-12 матчах. Вчера я сказал ему, что забью через кого-нибудь сверху. Так что, когда я это сделал, я посмотрел прямо на него.

Да, черт возьми, как же хорошо», – произнес защитник «Миннесоты», посмотрев эпизод на телефоне.