Гилберт Аренас: «Энтони Эдвардс удвоил количество бросков из-за дуги, но в среднем набирает на два очка больше»

Гилберт Аренас раскритиковал Энтони Эдвардса за трехочковые броски.

«Иногда я не понимаю ход мыслей. Защитники отступают от Эдвардса , потому что не хотят позволить ему пройти под кольцо. Он думает, что, если они отступают, то ему можно бросить. Ему нужно посмотреть на игру и понять, что, если его бросили одного, это не значит, что он должен совершить открытый бросок. Возможно, защитник не хочет тебя держать или не может тебя держать.

Он удвоил количество бросков из-за дуги, но в среднем набирает на два очка больше. Если ты бросаешь больше трехочковых, ты не зарабатываешь штрафные броски. Ты лишаешь себя того, что раньше было гарантировано», – сказал бывший игрок НБА .