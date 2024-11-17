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Гилберт Аренас: «Энтони Эдвардс удвоил количество бросков из-за дуги, но в среднем набирает на два очка больше»

Гилберт Аренас раскритиковал Энтони Эдвардса за трехочковые броски.

«Иногда я не понимаю ход мыслей. Защитники отступают от Эдвардса, потому что не хотят позволить ему пройти под кольцо. Он думает, что, если они отступают, то ему можно бросить. Ему нужно посмотреть на игру и понять, что, если его бросили одного, это не значит, что он должен совершить открытый бросок. Возможно, защитник не хочет тебя держать или не может тебя держать.

Он удвоил количество бросков из-за дуги, но в среднем набирает на два очка больше. Если ты бросаешь больше трехочковых, ты не зарабатываешь штрафные броски. Ты лишаешь себя того, что раньше было гарантировано», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Гилберта Аренаса в соцсети X
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