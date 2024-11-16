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Брэндин Подземски и Энтони Эдвардс – авторы лучших моментов игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов матчей 15 ноября.

Первые места в Топ-10 заняли Брэндин ПодземскиГолден Стэйт») и Энтони ЭдвардсМиннесота»).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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