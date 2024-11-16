Энтони Эдвардс снова ставит в стиле Майкла Джордана. Разве что в HD

Ощущение дежавю посетило всех, кто старше 40, в третьей четверти матча «Миннесоты» и «Сакраменто».

Кроссовер, проход в левую сторону, вылет из центра трехсекундной зоны.

Майкл Джордан делал это так.

Энтони Эдвардс – вот так.

Найдите 10 отличий.

Этот данк должен был стать кульминацией в игре: «Миннесота» оформила преимущество в 20 очков и уже чисто куражилась. Сам Эдвардс в первой половине подсел на фолы, затем пострадал от колена Джулиуса Рэндла, а еще был крайне недоволен местными трибунами.

И накопившееся раздражение он излил как раз в виде данного шедевра.

Однако для болельщиков заготовили еще много сюжетных поворотов.

«Сакраменто» открыл четвертую четверть рывком 14:0. И скоро выяснилось, что в отсутствие Демара Дерозана и Малика Монка Деаарон Фокс нацелен на клубный рекорд – он набрал 26 очков в заключительной четверти и овертайме, а в итоге оформил красивые 60 очков (22 из 35 с игры, 7 передач). Предыдущий рекорд «Кингс» принадлежал Джеку Тваймену, который набрал 59 очков за «Цинциннати» в 1960 году.

Совсем неординарное выступление против четырехкратного обладателя приза «Лучший защитник» и приклеившегося к нему Джейдена Макдэниэлса. Фокс совершенно не боялся Руди Гобера – успевал просачиваться под щит, пока француз застревал в борьбе с Сабонисом, или просто перекидывал через него флотеры. В овертайме за него взялся Энтони Эдвардс, но Фокс и тут не останавливался – теперь он находил пространство на дуге и атаковал издали.

Собственно, Фокс указал на все, что не так с защитой «Миннесоты» в этом году – Макдэниэлс не действует с прежней самотдачей, а Эдвардс вообще нередко засыпает. Крис Финч даже взял тайм-аут после того, как Эдвардс два раза подряд потерял своего игрока.

«Я давно фанател от его игры, – отметил Эдвардс. – Наблюдая за ним, я думал о том, насколько он недооценен, недооценен всеми. И сегодня он показал, кто он на самом деле. Для меня это один из лучших разыгрывающих в лиге, что он и показал. Я его держал, и он забивал через меня неоднократно».

Довести до логического завершения это феноменальное выступление у лидера «Кингс» все же не получилось.

Он сравнял счет трехочковым – 126:126.

Затем Джулиус Рэндл отправился в проход против Трея Лайлза и вывел «Миннесоту» вперед.

В последующем владении «Сакраменто» случилось сразу два броска: Кеон Эллис нарвался на блок Гобера, Деаарон Фокс того же Гобера перекинул, но угодил в переднюю дужку.

А под конец Эдвардс снова изобразил Джордана – пошел в левую сторону и совершил стэпбек из зоны, откуда в современном баскетболе практически не атакуют. (На самом деле, он задумывал трехочковый, но из-за заступа у него вышло очередное ретро).

За календарный 2024 год это уже 5-е поражение в матче, когда игрок набирает 60 больше очков (до этого были Таунс, Букер, Карри и Брансон). Что составляет 20% от всех поражений в подобных играх.

Насколько важна была эта победа для «Миннесоты» после трех поражений подряд и двух от сливающего «Портленда»?

«Суперфакинважна», – объяснил Энтони Эдвардс.