Новичок Джаред Маккейн набрал рекордные в карьере 27 очков в победном матче с «Шарлотт»

«Филадельфия» одолела «Шарлотт» в овертайме – 107:105.

Новичок «Сиксерс» Джаред Маккейн набрал рекордные в карьере 27 очков.

16-й номер драфта-2024 реализовал 10 из 18 с игры за 31 минуту. В его активе также 3 подбора и 2 передачи.

«Филадельфия » одержала вторую победу в девяти матчах.