Новичок Джаред Маккейн набрал рекордные в карьере 27 очков в победном матче с «Шарлотт»
«Филадельфия» одолела «Шарлотт» в овертайме – 107:105.
Новичок «Сиксерс» Джаред Маккейн набрал рекордные в карьере 27 очков.
16-й номер драфта-2024 реализовал 10 из 18 с игры за 31 минуту. В его активе также 3 подбора и 2 передачи.
«Филадельфия» одержала вторую победу в девяти матчах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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