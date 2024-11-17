Президент «Црвены Звезды»: «В Виллербане было несколько странных решений»
Желько Дрчелич намекнул на «странное» судейство в матче против «Виллербана».
«Гордость — это первое, что я чувствую, когда вижу нашу команду и нашу болельщиков на трибунах. Ребята снова показали, как они борются за герб «Звезды». Матч с «Монако» был отличным и подтвердил наш высокий уровень. Мне было приятно смотреть на игру команды.
В Виллербане, определенно, было несколько странных решений. Ничего нового.
Но все должны понимать одно — «Звезда» может выиграть или проиграть, но она никогда не будет повержена. Вы понимаете, что я имею в виду. Конечно, всякое может произойти, но никто не может отнять у нас гордость и эмоции, которые мы испытываем к красно-белому цвету», – сказал президент «Црвены Звезды».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Meridian Sport
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