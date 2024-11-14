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Евролига. «Маккаби» сыграет с «Олимпиакосом», «Реал» примет «Анадолу Эфес» и другие матчи

Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

Израильский «Маккаби» встретится с греческим «Олимпиакосом», испанский «Реал» примет турецкий «Анадолу Эфес».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 7-2, Фенербахче Турция – 7-2, Жальгирис Литва – 6-3, Бавария Германия – 6-3, Панатинаикос Греция – 6-3,  Олимпиакос Греция – 6-3, Париж Франция – 6-3, Монако – 5-4, Црвена Звезда Сербия – 5-4, Анадолу Эфес Турция – 5-4,  Реал Испания – 4-5, Баскония Испания – 4-5, Маккаби Тель-Авив Израиль – 3-6, Милан Италия – 3-6, Партизан Сербия – 2-7, Виллербан Франция – 2-7, Виртус Италия – 2-7, Альба Германия – 2-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoАнадолу Эфес
logoМаккаби Тель-Авив
logoОлимпиакос
logoБаскония
logoАльба
logoЦрвена Звезда
logoРеал
logoАСВЕЛ Виллербан
logoБавария
logoМонако
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