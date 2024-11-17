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Адриатическая лига. «Дубай» сыграет с КРКА, «Црвена Звезда» примет «Борац Чачак» и другие матчи

Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата Адриатической лиги.

В ОАЭ «Дубай» сыграет со словенским КРКА, «Црвена Звезда» и «Борац Чачак» встретятся в матче сербских клубов.

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 8-0, Будучность Черногория – 6-1, Црвена Звезда Сербия – 6-2, Дубай ОАЭ – 6-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-3, ФМП Сербия – 4-4, Спартак Суботица Сербия – 3-3, Мега Сербия – 4-5, Студентски центар Черногория – 4-5, Сплит Хорватия – 4-5, КРКА Словения – 3-5, Задар Хорватия – 3-5, Борац Чачак Сербия – 3-5, Цедевита-Олимпия Словения – 3-6, Цибона Хорватия – 2-7, Морнар Бар Черногория – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoПартизан
logoЦрвена Звезда
logoАдриатическая лига
logoЗадар
logoБудучность
logoФМП
logoБорац Чачак
logoКРКА
logoМорнар Бар
logoДубай
logoСпартак Суботица
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