Филип Петрушев – MVP 9-го раунда Евролиги
Филип Петрушев признан MVP 8-го раунда Евролиги-2024/25.
Сербский тяжелый форвард продемонстрировал свою лучшую игру с момента возвращения в «Црвену Звезду» и помог команде одержать победу на выезде над «Монако» со счетом 98:90.
Петрушев повторил личный рекорд результативности, набрав 25 очков, а также сделал 7 подборов, 1 передачу и 1 перехват. 38 баллов за эффективность — его новый личный рекорд в Евролиге.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
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