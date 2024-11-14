Филип Петрушев – MVP 9-го раунда Евролиги

Филип Петрушев признан MVP 8-го раунда Евролиги-2024/25.

Сербский тяжелый форвард продемонстрировал свою лучшую игру с момента возвращения в «Црвену Звезду » и помог команде одержать победу на выезде над «Монако » со счетом 98:90.

Петрушев повторил личный рекорд результативности, набрав 25 очков, а также сделал 7 подборов, 1 передачу и 1 перехват. 38 баллов за эффективность — его новый личный рекорд в Евролиге .