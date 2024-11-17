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  • «Счастлив, что мы на одной стороне». Светислав Пешич рассчитывает на игроков из «Партизана» и «Црвены Звезды» в ноябрьских матчах сборной Сербии
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«Счастлив, что мы на одной стороне». Светислав Пешич рассчитывает на игроков из «Партизана» и «Црвены Звезды» в ноябрьских матчах сборной Сербии

Сербия дважы встретится с Данией в рамках квалификации Евробаскета.

Матчи пройдут на следующей неделе. Сербия на данный момент лидирует в группе G с результатом 2-0.

«Будет сложно. Мы не сможем рассчитывать на тех, кто выйдет на площадку в Евролиге в первый день. Но у нас есть соглашение с «Црвеной Звездой» и «Партизаном». Какие-то из их игроков будут доступны. Мы узнаем точно только завтра после тура Адриатической лиги. Возможно все, дай бог, обойдется без травм.

Счастлив, что мы на одной стороне. Это хорошо для национальной команды, для игроков и для болельщиков. Надеемся на полные трибуны на втором матче в Белграде. Тогда больше игроков будут свободны, включая Гудурича из «Фенербахче», – заявил главный тренер сборной Светислав Пешич.

75-летний специалист, задержавшийся в национальной команде до Евробаскета, рассчитывает на игроков «Црвены Звезды» Огнена Добрича, Деяна Давидоваца, Филипа Петрушева и Уроша Плавшича и на баскетболистов «Партизана» Ваню Маринковича, Алексея Покушевски, Марио Накича и Балшу Копривицу.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoФенербахче
logoПартизан
logoЦрвена Звезда
logoсборная Сербии
logoАдриатическая лига
Светислав Пешич
logoЕвробаскет
logoВаня Маринкович
logoМарко Гудурич
logoОгнен Добрич
logoДеян Давидовац
logoАлексей Покушевски
Марио Накич
logoФилип Петрушев
Балша Копривица
logoУрош Плавшич
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