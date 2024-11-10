Джордж Карл: «Все и так знали, что Бронни будет плохим игроком. Это не новость»

Джордж Карл не удивлен слабым дебютом Бронни Джеймса в G-лиге.

«Legion Hoops пытается создать новость, показывая, что Бронни – плохой игрок, каким, все и так знали, что он будет? Это не новость», – написал бывший тренер НБА под постом Legion Hoops со статистикой Джеймса.

Сын суперзвезды «Лейкерс » Леброна Джеймса набрал 6 очков, 3 подбора, 4 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот, реализовав 2 из 9 бросков с игры и 0 из 4 трехочковых, и совершив 5 потерь.