Де’Аарон Фокс повторил достижение Уилта Чемберлена и Кобе Брайанта
Де’Аарон Фокс набрал 109 очков за два дня.
До разыгрывающего «Сакраменто» это удавалось только двум игрокам в истории НБА – Кобе Брайанту в 2007 году и Уилту Чемберлену 15 раз.
В субботнем матче против «Юты» Фокс набрал 49 очков, сделал 9 передач, 3 подбора и 2 перехвата. Днем ранее в проигранном матче с «Миннесотой» защитник обновил рекорд «Сакраменто» по очкам – 60.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости