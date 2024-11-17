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Де’Аарон Фокс повторил достижение Уилта Чемберлена и Кобе Брайанта

Де’Аарон Фокс набрал 109 очков за два дня.

До разыгрывающего «Сакраменто» это удавалось только двум игрокам в истории НБАКобе Брайанту в 2007 году и Уилту Чемберлену 15 раз.

В субботнем матче против «Юты» Фокс набрал 49 очков, сделал 9 передач, 3 подбора и 2 перехвата. Днем ранее в проигранном матче с «Миннесотой» защитник обновил рекорд «Сакраменто» по очкам – 60.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста ESPN Тима Макмэна в соцсети X
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