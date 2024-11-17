Де’Аарон Фокс повторил достижение Уилта Чемберлена и Кобе Брайанта

Де’Аарон Фокс набрал 109 очков за два дня.

До разыгрывающего «Сакраменто» это удавалось только двум игрокам в истории НБА – Кобе Брайанту в 2007 году и Уилту Чемберлену 15 раз.

В субботнем матче против «Юты» Фокс набрал 49 очков, сделал 9 передач, 3 подбора и 2 перехвата. Днем ранее в проигранном матче с «Миннесотой» защитник обновил рекорд «Сакраменто » по очкам – 60.