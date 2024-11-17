49 очков Де’Аарона Фокса принесли «Сакраменто» победу над «Ютой»

«Кингз» обыграли «Джаз» (121:117).

Лучшим в составе «Сакраменто» стал разыгрывающий Де’Аарон Фокс. На его счету 49 очков, 9 передач, 3 подбора и 2 перехвата. Фокс реализовал 16 из 30 бросков с игры, 3 из 4 из-за дуги и 14 из 19 со штрафной линии.

Разыгрывающий набрал 109 очков за последние два матча. Это второй результат за 50 лет в последовательных играх. Его обогнал только Кобе Брайант , набравший 110 очков 22 (60) и 24 (50) марта 2007 года.

В истории «Сакраменто » ранее только Демаркусу Казинсу удавалось набирать более 45 очков подряд.