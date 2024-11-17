49 очков Де’Аарона Фокса принесли «Сакраменто» победу над «Ютой»
«Кингз» обыграли «Джаз» (121:117).
Лучшим в составе «Сакраменто» стал разыгрывающий Де’Аарон Фокс. На его счету 49 очков, 9 передач, 3 подбора и 2 перехвата. Фокс реализовал 16 из 30 бросков с игры, 3 из 4 из-за дуги и 14 из 19 со штрафной линии.
Разыгрывающий набрал 109 очков за последние два матча. Это второй результат за 50 лет в последовательных играх. Его обогнал только Кобе Брайант, набравший 110 очков 22 (60) и 24 (50) марта 2007 года.
В истории «Сакраменто» ранее только Демаркусу Казинсу удавалось набирать более 45 очков подряд.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
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