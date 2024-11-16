Де’Аарон Фокс о новом маскоте «Сакраменто»: «Это еще что такое?»

Де’Аарону Фоксу не понравился новый маскот «Сакраменто».

«Кингз» презентовали нового маскота Роя Эла, который будет развлекать публику в отдельных матчах сезона, когда команда станет использовать «городской» комплект формы.

Лидер «Сакраменто » Де’Аарон Фокс впервые увидел маскота во время общения с журналистами.

«У нас новый маскот? О, я его еще не видел. Понятия не имею, что там. У нас новый маскот под новую форму?

Это еще что такое? Выглядит так, будто работает в ресторане быстрого питания», – отреагировал Фокс.