Де’Аарон Фокс обновил рекорд «Сакраменто» по очкам в проигранном матче с «Вулвз» – 60

Де’Аарон Фокс провел самый результативный матч в истории «Кингз».

Разыгрывающий обновил рекорд «Сакраменто» по очкам в одной встрече в проигранном матче с «Миннесотой».

Фокс набрал 60 очков, но «Кингз» уступили на домашней арене в овертайме – 126:130.

Предыдущий рекорд «Сакраменто» держался с 1960 года – 59 очков Джека Тваймена. Оскар Робертсон и Демаркус Казинс набирали по 56 очков.

За 44 минуты Фокс реализовал 22 из 35 с игры и 10 из 11 с линии. В его активе также 3 подбора, 7 передач и 3 перехвата при 6 потерях.