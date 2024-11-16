Де’Аарон Фокс обновил рекорд «Сакраменто» по очкам в проигранном матче с «Вулвз» – 60
Де’Аарон Фокс провел самый результативный матч в истории «Кингз».
Разыгрывающий обновил рекорд «Сакраменто» по очкам в одной встрече в проигранном матче с «Миннесотой».
Фокс набрал 60 очков, но «Кингз» уступили на домашней арене в овертайме – 126:130.
Предыдущий рекорд «Сакраменто» держался с 1960 года – 59 очков Джека Тваймена. Оскар Робертсон и Демаркус Казинс набирали по 56 очков.
За 44 минуты Фокс реализовал 22 из 35 с игры и 10 из 11 с линии. В его активе также 3 подбора, 7 передач и 3 перехвата при 6 потерях.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости