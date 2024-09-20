Возвращается Лига ВТБ. 12 команд – 12 историй чемпионата-2024/25

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ЦСКА (Москва)

«Победный состав не меняют» – именно под таким лозунгом провели межсезонье армейцы. Действующие чемпионы решились лишь на косметическую ротацию состава. Но даже в таком облегченном режиме селекции москвичи, похоже, забрали себе неофициальный титул «Самый громкий трансфер». Компанию российских дебютантов (Владимир Карпенко, Руслан Абдуласиров, Юрий Умрихин) дополнил Алекса Аврамович. Сербский защитник ярко проявил себя на парижской Олимпиаде, где стал лучшим обороняющимся игроком турнира. Судя по контрольным матчам ЦСКА, Аврамович быстро влился и в новую команду.

К слову, о контрольных матчах. Если исходить из увиденного в предсезонке, именно армейцы подходят к сезону в лучшей форме среди всех команд Лиги. Красно-синие победили в 8 из 9 встреч, в том числе весьма уверенно забрали Суперкубок Лиги ВТБ. ЦСКА, безусловно, является одним из фаворитом стартующего чемпионата.

Ориентировочный состав: 1 – Уэйр, Аврамович, Карпенко 2 – Тримбл, Ухов, Умрихин 3 – Курбанов, Астапкович, Михайловский 4 – М’Бай, Антонов, Абдулбасиров 5 – Жан-Шарль, Джекири, Ганькевич

УНИКС (Казань)

В финале Суперкубка соперником ЦСКА выступил УНИКС. В стартующем чемпионате казанцы также будут одним из главных конкурентов действующего чемпиона. При этом в отличие от армейцев казанцы летом более существенно перетряхнули состав. Уход MVP минувшей «регулярки» Ненада Димитриевича до сих пор с грустью воспринимается поклонниками команды. И эти фантомные боли не всегда дают объективно оценить реальный потенциал УНИКСа.

Между тем команда неплохо сработала на трансферном рынке. Подписание лидера «Локо» ДеВона Акун-Перселла, похоже, стало самым успешным переходом, как минимум, внутри Лиги. Именно этот баскетболист обязан заменить ушедшего Димитриевича по части влияния на результат команды. Акун-Перселл с ходу влился в новый коллектив и отлично себя показал в матчах недавнего Суперкубка. Его точные броски позволили казанцам дойти до финала турнира. Органично вписались в состав УНИКСа и другие новички. Тони Тэйлор и Андрей Лопатин уже пробились в стартовую пятерку, а Сергей Торопов и Александр Платунов попробовали себя в качестве игроков ротации.

Ориентировочный состав: 1 – Тэйлор, Платунов 2 – Найт, Кулагин, Комолов 3 –Акун-Перселл, Беленицкий 4 – Лабери, Лопатин, Стуленков 5 – Бако, Рэйнольдс, Торопов

«Зенит» (Санкт-Петербург)

А вот питерцы после неудачи в полуфинальной серии с ЦСКА в прошлом чемпионате решились на серьезную перестройку. Выбирая из двух дирижеров (Эртеля и Фрейзера), команда сделала выбор в пользу американца. В помощь разыгрывающему была выписана целая группа его соотечественников – Омари Спеллмен, Ксэвьер Мун, Дуэйн Бэйкон и Алекс Пойтресс. Все эти баскетболисты с именем и опытом игры в НБА.

Такой мощный десант легионеров делает «Зенит» одним из фаворитов предстоящего турнира. Но чтобы всерьез претендовать на чемпионство, главному тренеру Хавьеру Паскуалю предстоит еще немало работы. Звездные новички пока слишком злоупотребляют индивидуальными действиями, что негативно сказывается на игре всей команды. В матчах Суперкубка Лиги ВТБ сине-бело-голубые совершали в среднем по 12,7 результативных передачи за матч, что меньше, чем у худшего по этому показателю клуба прошлого сезона («Енисей» – 13,4 передачи).

На фоне более сыгранных ЦСКА и УНИКСа питерцы пока выглядят не столь убедительно, но по своему потенциалу «Зенит» входит в Топ-3 команд стартующего чемпионата.

Ориентировочный состав: 1 – Фрейзер, Щербенев 2 – Мун, Жбанов, Захаров 3 – Карасев, Бэйкон, Вольхин 4 – Спеллмен, Воронцевич 5 – Хантер, Пойтресс, Рыжов

«Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Из прошлогодних полуфиналистов именно кубанцы решились на самую масштабную перестановку. Краснодарцы не только кардинально обновили легионерскую обойму, но и стали одним из двух клубов Лиги, который решился поменять главного тренера. Причем отставка Александера Секулича и приход на его место президента команды Андрея Ведищева стали, пожалуй, самыми громкими новостями межсезонья.

Пока такие перестановки не принесли явного результата. Контрольные матчи кубанцы провели неровно (3 победы – 1 ничья – 3 поражения), и им явно потребуется время, чтобы настроить командные взаимодействия. Тем не менее, уровень исполнительского мастерства и глубина состава все же говорят в пользу «Локо». Краснодарцы по-прежнему входят в число сильнейших клубов турнира и в перспективе вполне могут побороться за медали в стартующем чемпионате.

Ориентировочный состав: 1 – Миллер, Емченко, М. Ведищев 2 – Кливленд, Андерсон, Ищенко 3 – Джонсон, Узинский, Темиров, Коско 4 – Уэйли, Квитковских 5 – Мартюк, Елатонцев

«ПАРМА» (Пермь)

После успешного прошлого сезона пермяки вынуждены были уйти в глобальную перезагрузку. В межсезонье команду покинули все ключевые игроки за исключением капитана Станислава Ильницкого. Впрочем, на замену былым лидерам пришли также добротные исполнители. Трио американских легионеров (Ройс Хэмм, Гарретт Невелс и Алекс Хэмилтон), один из самых талантливых молодых россиян Самсон Руженцев и опытные Александр Захаров с Тимофеем Якушиным должны приносить «ПАРМЕ» победы в новом сезоне.

Насколько все получится – сейчас сказать сложно. Уральцы не слишком убедительно выглядели в контрольных матчах (3 победы в 11 матчах). Отчасти это можно связать с кадровыми проблемами (Руженцев получил травму, а Хэмилтон поздно присоединился к команде). Но сейчас заметно, что пермяки тяжеловато вкатываются в сезон и им потребуется какое-то время на поиск оптимальной игры.

Ориентировочный состав: 1 – Хэмилтон, Тучков 2 – Невелс, Якушин, Морозов 3 – Руженцев, Захаров, Свинин, Михеев 4 – Ильницкий, Шашков, Чебуркин 5 – Хэмм, Халтурин, Фирсов

«Енисей» (Красноярск)

Со схожими проблемами столкнулся и самый восточный клуб лиги. «Енисей» не смог удержать своих лидеров Ксэвьера Ратэн-Мэйса и Джеремайю Мартина, и также ушел в перестройку. Но в отличие от своих уральских соперников сибиряки с главным тренером Йовицей Арсичем в селекции пошли по другому пути. Они сделали ставку на приглашение преимущественно молодых игроков. Красноярцы остаются единственным клубом турнира, в составе которого нет ни одного баскетболиста, достигшего 30-летнего рубежа.

Насколько такой подход окажется успешным, сейчас сказать также сложно. Сибиряки полностью перестроили свою игру по сравнению с прошлым сезоном. Раньше красноярцы были самым медленным и «эгоистичным» клубом лиги, полностью зависящим от атакующего таланта лидеров. Сейчас же они прибавили в агрессии, скорости и командных взаимодействиях. Но при этом в команде нет ярких звезд, способных решать за счет индивидуального мастерства. И именно этот момент вызывает наибольшие опасения относительно турнирных перспектив «Енисея». Впрочем, сибиряки еще официально не завершили свою селекцию и активно ищут легионера в переднюю линию. Возможно, будущий новичок команды позволит красноярцам, как минимум, сохранить свои прошлогодние позиции.

Ориентировочный состав: 1 – Герасимов, Близнюк 2 – Сэндерс, Ведищев, Перевалов 3 – Одиноков, Сонько 4 – Степанович, Долинин, Шлегель 5 – Балашов, Загретдинов

«Уралмаш» (Екатеринбург)

«Заводчане» стали одним из немногих клубов Лиги, которые летом смогли сохранить ключевых игроков. И это обстоятельство сильно бросается в глаза. В контрольных матчах уральцы выглядели весьма уверенно на фоне сильных соперников из России и Турции (4 победы в 6 матчах). При этом радовали не только результаты, но и качество игры команды. Точечные усиления в лице Джеремайи Мартина, Евгения Белянкова и Вячеслава Зайцева выглядят весьма перспективно. Новички органично влились в коллектив и не выпадают из общего рисунка игры «Уралмаша».

Все это сейчас позволяет говорить о большом потенциале в новом сезоне. Дружина Ростислава Вергуна даже может попытаться зацепиться за место в первой четверке. Но для этого уральцам необходимо по ходу чемпионата избежать серьезных травм (команда не может похвастать глубиной состава) и наладить игру на периметре – как в защите, так и в нападении. В контрольных матчах баскетболисты «Ураламаша» атаковали из-за дуги с невысоким процентом – 26,0% (4,5 из 17,3 трехочковых в среднем за матч).

Ориентировочный состав: 1 – Уиттакер, Глазунов 2 – Мартин, Писклов, Зайцев 3 – Даглас, Белянков, Новиков 4 – Нэльсон, Балашов, Котов, Акрамов 5 – Эллис, Михеев

«Самара»

По пути перестройки в межсезонье пошла и «Самара». Компанию оставшимся Гудумаку, Далтону, Кулагину, Звереву и Платонову составят сразу 8 новых игроков. Сложно сказать, стали ли волжане сильнее или слабее по именам. Главный тренер Дражен Анзулович славится своим умением ставить командную игру. И в его распоряжении будет достаточно толковых исполнителей, чтобы регулярно побеждать.

Это подтвердили и контрольные матчи. Самарцы в межсезонье потерпели всего одно поражение (от УНИКСа). При этом в противостоянии с «Автодором», «Пари НН» и «ПАРМОЙ» они забрали сразу три трофея – Кубок Хайретдинова, Кубок Приматова и Кубок турнира памяти Родионова. Это позволяет говорить о том, что в стартующем чемпионате подопечные Анзуловича будут грозной силой, которая непременно ввяжется в борьбу за самые высокие места.

Ориентировочный состав: 1 – Адамс, Карданахишвили, Сопин 2 – Кулагин, Пынько, Чикарев 3 – Харрелл, Голдырев, Платонов, Амосов 4 – Гудумак, Далтон 5 – Брукс, Попов, Зверев

МБА-МАИ (Москва)

Москвичи ударно завершили прошлый сезон, остановившись всего в шаге от попадания в плей-офф. В наступающем сезоне они постараются вернуться в восьмерку сильнейших. Хотя сделать это будет непросто. В межсезонье команда понесла чувствительные потери. Помимо Якушина, Валиева и Голдырева клуб покинули самые яркие молодые звезды – Хоменко и Лопатин. Компенсировать их уход тренерскому штабу придется преимущественно за счет внутренних резервов. Из значимых приобретений у москвичей есть только опытный форвард Андрей Зубков.

Впрочем, за два года Василий Карасев уже доказал, что умеет работать с российскими игроками и давать результат, превосходящий прогнозы. Эта суперспособность пригодится наставнику и в наступающем сезоне. В контрольных матчах москвичи выглядели вполне конкурентоспособно. Отметим, что в межсезонье единственное поражение ЦСКА потерпел именно во встрече с МБА-МАИ.

Ориентировочный состав: 1 – Коновалов, Личутин, Покинко 2 – Касаткин, Воронов, Шейко, Корякин 3 – Барашков, Исмаилов, Сорокин, Белоусов 4 – Зубков, Трушкин, Певнев 5 – Минченко, Огарков, Савченко

«Автодор» (Саратов)

Как и многие конкуренты за место в Топ-8, саратовцы в межсезонье существенно перетрясли состав. Команду покинули большинство легионеров, а также Виталий Фридзон. Селекция волжан при этом не прошла гладко. Объявленные Уизерспун и Гарсия так и не доехали до России, и «Автодор» вынужден был в срочном порядке искать им замену.

Как следствие, и подготовка команды к сезону вышла немного скомканной. По контрольным матчам сложно судить о реальной силе черно-белых, так как они еще ни разу не выходили на паркет в оптимальном составе. Но даже без нескольких ключевых игроков саратовцы выглядели весьма достойно в матчах с прямыми конкурентами по Лиге ВТБ. И это дает повод для оптимизма болельщикам волжан. Скорее всего, претензии «Автодора» на успех будут зависеть от двух моментов: насколько они «угадали» с легионерами и готова ли их молодежь играть на уровне Лиги ВТБ.

Ориентировочный состав: 1 – Кроуфорд, Пранаускис 2 – Агада, Петенев, Яковлев, Наумов 3 – Джонс, Кулешов, Федоров, Печенджиян 4 – Беслач, Сычков 5 – Клименко, Халдеев, Цыбиков

«Пари Нижний Новгород»

Как и «Локо» нижегородцы летом также решились на смену главного тренера. Причем, как и в случае с кубанцами, нового наставника они нашли внутри своей системы и также без серьезного опыта работы на уровне Лиги ВТБ. Сергей Козин хоть и попробовал себя в роли главного в нескольких матчах прошлого сезона, но полноценный дебют у него случится именно в стартующем чемпионате. И от того насколько быстро он сможет адаптироваться к новым реалиям во многом и будут зависеть перспективы «горожан» в турнире.

Благо новому главному тренеру будет с кем добывать этот самый результат. «НН» заметно обновил состав и на бумаге выглядят весьма интересно. Обойма ярких легионеров, приправленная опытными Евгением Бабуриным и Дмитрием Хвостовым, а также молодыми российскими игроками, которые будут прибавлять – все это может вознести «Пари НН» не только в зону плей-офф, но и в группу лидеров.

Ориентировочный состав: 1 – Хоменко, Шеперд, Хвостов 2 – Наталл, Бабурин, Зоткин 3 –Доукинс, Антипов 4 – Чадов, Джуришич, Гант, П.Ганькевич 5 – Карпенков, Захаров

«Астана»

«Астана» пока выглядит самой загадочной командой Лиги. Казахстанский клуб провел всего четыре матча против сильных соперников в межсезонье. При этом об этих играх есть минимум информации. Поэтому неясно, в какой форме коллектив подойдет к старту сезона.

На бумаге заявка желто-синих выглядит интересно. В предстоящем сезоне казахстанский клуб благодаря изменениям в регламенте Лиги смог подписать трех россиян сверх лимита на легионеров. Причем в роли новичков выступили весьма сильные баскетболисты – Андрей Десятников, Григорий Мотовилов и Данила Походяев. Этот русский десант закроет одно из самых уязвимых мест «Астаны» – добавит глубины составу. В сочетании с пятеркой легионеров, а также Рустамом Мурзагалиевым и Вадимом Щербаком главный тренер казахов Фотис Такианос теперь сможет оперировать ротацией в 10 проверенных игроков. Это позволит команде избежать «болезней» прошлого сезона – работой лидеров на износ и провалов в концовках матчей.

Ориентировочный состав: 1 – Джонсон, Мотовилов, Оразбеков 2 – Старкс, Мурзагалиев 3 – Утоми, Щербак, Айткали, Исаенко 4 – Мюррэй-Бойлз, Походяев 5 – Смит, Десятников, Майдекин

Константин КУЧЕР