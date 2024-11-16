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Джей Джей Редику не понравилось давать интервью перед началом 3-й четверти матча со «Сперс»

Джей Джей Редик не хотел общаться с журналистами в паузе матча.

Главный тренер «Лейкерс» вынужден был отвлечься от работы перед началом третьей четверти матча со «Сперс» (120:115).

Тренер-дебютант должен был ответить на вопросы бывших коллег по ESPN Ричарда Джефферсона и Райана Руокко.

«Энтони Дэвис был очень хорош, но я должен честно сказать, что последнее, чем бы мне хотелось сейчас заниматься – это общаться с вами двумя. Я буду откровенен. Мне не нравятся двое этих господ. Мне пришлось оставить планшет перед возобновлением игры из-за этой обязанности», – заявил Редик.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chaz NBA
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ESPN
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