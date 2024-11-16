Игроки уровня Матча звезд атакуют через Леброна Джеймса с точностью 34% с игры и 23% из-за дуги
Леброн Джеймс в этом сезоне демонстрирует потрясающие показали в защите.
По данным StatMamba, игроки уровня Матча всех звезд, играя против Леброна Джеймса, реализуют лишь 34% бросков с игры и 23% из-за дуги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт StatMamba в соцсети X
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