Игроки уровня Матча звезд атакуют через Леброна Джеймса с точностью 34% с игры и 23% из-за дуги

Леброн Джеймс в этом сезоне демонстрирует потрясающие показали в защите.

По данным StatMamba, игроки уровня Матча всех звезд, играя против Леброна Джеймса , реализуют лишь 34% бросков с игры и 23% из-за дуги. 39-летний форвард «Лейкерс » проводит 22-й сезон в НБА .