«Шак, Данкан, Леброн, Майкл и я». Стефен Карри назвал стартовую пятерку всех времен
Стефен Карри назвал свою стартовую пятерку всех времен.
«Шакил О’Нил – на позиции центрового, Тим Данкан – тяжелый форвард, Леброн Джеймс – третий номер, Майкл Джордан – второй, и я – на позиции первого номера», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Dude Perfect в соцсети X
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