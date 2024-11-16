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«Шак, Данкан, Леброн, Майкл и я». Стефен Карри назвал стартовую пятерку всех времен

Стефен Карри назвал свою стартовую пятерку всех времен.

«Шакил О’Нил – на позиции центрового, Тим Данкан – тяжелый форвард, Леброн Джеймс – третий номер, Майкл Джордан – второй, и я – на позиции первого номера», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Dude Perfect в соцсети X
logoМайкл Джордан
logoЛеброн Джеймс
logoГолден Стэйт
logoШакил О′Нил
logoТим Данкан
logoНБА
logoСтефен Карри
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