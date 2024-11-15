Лу Уильямс: «Однажды Леброн Джеймс проснется и почувствует, что кто-то украл его «Космический баскетбол»

Лу Уильямс порассуждал об окончании карьеры Леброна Джеймса.

«Однажды он проснется и почувствует себя так, словно кто-то украл его «Космический баскетбол». У него не станет его первого шага. Вспоминается мой последний сезон с Кобе Брайантом . Кобе начал ту «регулярку» полностью готовым, нацеленным на поход в плей-офф. И в первых же 10 матчах его тело отказалось соответствовать его ожиданиям. И его настрой полностью сменился на прощальный тур.

То же самое относится к Леброну . Через год или два он проделает все процедуры, необходимые для его игрового процесса, но игра внезапно станет слишком быстрой, и он это почувствует. Я был бы рад увидеть, как он играет, пока не отвалятся колеса, но у него другие планы», – заключил Лу Уильямс .