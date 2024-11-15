Лу Уильямс: «Однажды Леброн Джеймс проснется и почувствует, что кто-то украл его «Космический баскетбол»
Лу Уильямс порассуждал об окончании карьеры Леброна Джеймса.
«Однажды он проснется и почувствует себя так, словно кто-то украл его «Космический баскетбол». У него не станет его первого шага. Вспоминается мой последний сезон с Кобе Брайантом. Кобе начал ту «регулярку» полностью готовым, нацеленным на поход в плей-офф. И в первых же 10 матчах его тело отказалось соответствовать его ожиданиям. И его настрой полностью сменился на прощальный тур.
То же самое относится к Леброну. Через год или два он проделает все процедуры, необходимые для его игрового процесса, но игра внезапно станет слишком быстрой, и он это почувствует. Я был бы рад увидеть, как он играет, пока не отвалятся колеса, но у него другие планы», – заключил Лу Уильямс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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