Скип Бэйлесс: «Джордан наводил страх на всех в лиге. Леброн хочет, чтобы его любили»

Скип Бэйлесс объяснил, чем Леброн Джеймс отличается от Майкла Джордана.

«Джордан наводил страх на всех в лиге.

Я не думаю, что Леброн пугает кого-то в лиге до чертиков, потому что, по-моему, он всем очень нравится, и он хочет, чтобы его любили», – сказал бывший эксперт UNDISPUTED.