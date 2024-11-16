Скип Бэйлесс: «Джордан наводил страх на всех в лиге. Леброн хочет, чтобы его любили»
Скип Бэйлесс объяснил, чем Леброн Джеймс отличается от Майкла Джордана.
«Джордан наводил страх на всех в лиге.
Я не думаю, что Леброн пугает кого-то в лиге до чертиков, потому что, по-моему, он всем очень нравится, и он хочет, чтобы его любили», – сказал бывший эксперт UNDISPUTED.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал All The Smoke
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