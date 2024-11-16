13

Скип Бэйлесс: «Джордан наводил страх на всех в лиге. Леброн хочет, чтобы его любили»

Скип Бэйлесс объяснил, чем Леброн Джеймс отличается от Майкла Джордана.

«Джордан наводил страх на всех в лиге.

Я не думаю, что Леброн пугает кого-то в лиге до чертиков, потому что, по-моему, он всем очень нравится, и он хочет, чтобы его любили», – сказал бывший эксперт UNDISPUTED.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал All The Smoke
logoМайкл Джордан
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
Скип Бэйлесс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс оформил 4-й трипл-дабл подряд – 15 очков, 16 подборов, 12 передач против «Сперс»
19сегодня, 04:45Видео
Лу Уильямс: «Однажды Леброн Джеймс проснется и почувствует, что кто-то украл его «Космический баскетбол»
7вчера, 18:59
«Гонка за MVP». Никола Йокич, Джейсон Тейтум и Кевин Дюрэнт – в Топ-3 рейтинга НБА
29вчера, 15:28
Леброн Джеймс выпустит версии кроссовок по мотивам «Монополии» и настольную игру, посвященную своей карьере
4вчера, 14:12Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Оклахома» подписала однолетний контракт с Брэнденом Карлсоном
7 минут назад
Десмонд Мэйсон был арестован за неуважение к суду
127 минут назадФото
Единая лига ВТБ. ЦСКА играет с «Астаной»
146 минут назадLive
Том Тибодо о судействе: «Вижу, что происходит, и мне это не нравится»
47 минут назад
Сын Кармело Энтони будет выступать за университет Сиракьюз
2сегодня, 14:25
Тэйлор Дженкинс о том, как Дрэймонд Грин схватил Зака ​​Иди за ногу: «В этой лиге есть кодекс»
4сегодня, 13:46
Алекс Карузо, как ожидается, подпишет продление контракта с «Оклахомой»
5сегодня, 13:36
НБА. «Милуоки» сыграет в гостях с «Шарлотт», «Даллас» примет «Сан-Антонио» и другие матчи
сегодня, 13:28
Тео Маледон и Ти Джей Шортс – самые ценные игроки 10-го раунда Евролиги
сегодня, 11:27Видео
Дариус Томпсон и Марио Хезоня – в подборке лучших моментов 10-го раунда Евролиги
сегодня, 11:08Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Болельщики «Никс» имитировали оральный секс, когда их показали на большом экране
214 минут назад
«Он играет на уровне MVP». Чендлер Парсонс считает, что Энтони Дэвис лучше в обороне, чем Виктор Вембаньяма
41 минуту назад
Виктор Вембаньяма и Сандро Мамукелашвили продемонстрировали свои футбольные навыки
1сегодня, 14:35Видео
Деррик Джонс толкнул Диллона Брукса в лицо
1сегодня, 14:09Видео
О Джи Ануноби и Дориан Финни-Смит едва не подрались и получили обоюдный технический фол
1сегодня, 13:59Видео
Демар Дерозан испытывает проблемы со спиной. Сроки восстановления на данный момент не называются
сегодня, 12:33
Чемпионат Турции. «Бешикташ» – «Бююкчекмедже», «Тюрк Телеком» примет «Манису» и другие матчи
сегодня, 12:06
Девин Букер о 0 очков в 1-й половине матча с «Тандер»: «Мне необязательно бросать через троих, если соперник ставит эти ловушки»
1сегодня, 12:04
Чемпионат Италии. «Скафати» сыграет с «Варезе»
сегодня, 10:59
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» против «Меги»
сегодня, 10:54