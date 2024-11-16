Виктор Вембаньяма и Сандро Мамукелашвили продемонстрировали свои футбольные навыки

Виктор Вембаньяма продемонстрировал невероятную координацию для своего роста.

Центровые «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма (224 см) и Сандро Мамукелашвили (208 см) во время разминки продемонстрировали, что умеют обращаться с мячом не только при помощи рук, но и при помощи ног.