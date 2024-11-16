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Виктор Вембаньяма и Сандро Мамукелашвили продемонстрировали свои футбольные навыки

Виктор Вембаньяма продемонстрировал невероятную координацию для своего роста.

Центровые «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма (224 см) и Сандро Мамукелашвили (208 см) во время разминки продемонстрировали, что умеют обращаться с мячом не только при помощи рук, но и при помощи ног.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал House of Highlights
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