«Я разобрался. Возьму его на себя!». Ник Янг рассказал, как Кобе Брайант защищался против Стефа Карри

Ник Янг поделился историей о Кобе Брайанте.

«Мы играли против «Уорриорз», и Стеф Карри нас просто уничтожал. Вернулись в раздевалку, и Кобе сказал, что он разобрался и возьмет его на себя. Мы поглядели на Джереми Лина , которого просто убивали в защите. «Никто не суйтесь к нему. Я в нем разобрался».

И Стеф начал танцевать «шимми» уже в его адрес. Тяжело понять, как защищаться против кого-то подобного. Но Кобе все равно справился лучше. Мы ждали Кобе-момента, но Стеф закончил с 30 очками. Впрочем, это было не слишком много. У него получилось немного его закрыть», – признал Ник Янг.