  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Я разобрался. Возьму его на себя!». Ник Янг рассказал, как Кобе Брайант защищался против Стефа Карри
2

«Я разобрался. Возьму его на себя!». Ник Янг рассказал, как Кобе Брайант защищался против Стефа Карри

Ник Янг поделился историей о Кобе Брайанте.

«Мы играли против «Уорриорз», и Стеф Карри нас просто уничтожал. Вернулись в раздевалку, и Кобе сказал, что он разобрался и возьмет его на себя. Мы поглядели на Джереми Лина, которого просто убивали в защите. «Никто не суйтесь к нему. Я в нем разобрался».

И Стеф начал танцевать «шимми» уже в его адрес. Тяжело понять, как защищаться против кого-то подобного. Но Кобе все равно справился лучше. Мы ждали Кобе-момента, но Стеф закончил с 30 очками. Впрочем, это было не слишком много. У него получилось немного его закрыть», – признал Ник Янг.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Гилберта Аренаса
logoГолден Стэйт
logoЛейкерс
logoКобе Брайант
logoНБА
logoНик Янг
logoСтефен Карри
logoДжереми Лин
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кобе – в «Чикаго», Гарнетт – в «Лейкерс», Карри – в «Финиксе». Топ несостоявшихся обменов в НБА
2711 октября, 11:33
Фелпс – лучший спортсмен с 2000 года по версии ESPN. Серена – 2-я, Месси – 3-й, Леброн – 4-й, Брэди – 5-й, Федерер – 6-й, Роналду – 13-й, Хэмилтон – 19-й, Кросби – 22-й
36118 июля, 12:45
Месси стал самым популярным спортсменом США по данным опроса SSRS. Футболисты еще не бывали первыми
8623 февраля, 22:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Деннис Скотт: «Вембаньяма меняет игру. Мы никогда еще не видели 221-сантиметрового инопланетянина»
121 минуту назад
«Хапоэль Тель-Авив» официально сообщил о подписании Димитриса Итудиса на роль главного тренера
сегодня, 15:40Видео
«Гонка за MVP». Никола Йокич, Джейсон Тейтум и Кевин Дюрэнт – в Топ-3 рейтинга НБА
16сегодня, 15:28
Бен Симмонс: «Когда упорно трудишься, играешь и работаешь над собой, становишься лучше»
5сегодня, 14:59
«Уважаю его и восхищаюсь тем, что он делает». Билли Донован и Зак Лавин восстановили взаимоотношения
1сегодня, 14:46
«Лейкерс» хороши в нападении. «Мэджик» – в защите». Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности команд НБА
4сегодня, 14:30
Леброн Джеймс выпустит версии кроссовок по мотивам «Монополии» и настольную игру, посвященную своей карьере
2сегодня, 14:12Фото
Офис прокурора отклонил претензии бывшего менеджера по инклюзивности к «Санз», иск на 60 миллионов долларов будет рассматриваться в суде
2сегодня, 13:55
«Попаду в следующий раз». Наджи Маршалл поблагодарил за доверенный ему решающий бросок в матче с «Ютой»
7сегодня, 13:18Видео
Евролига. «Жальгирис» – «Фенербахче», «Виртус» примет «Панатинаикос» и другие матчи
сегодня, 13:03
Ко всем новостям
Последние новости
Уволенный из «Лейкерс» Фил Хэнди станет главным тренером в женской лиге 3х3 Unrivaled
8 минут назад
Энн Хэтэуэй понравился эпизод с падением на нее О Джи Ануноби
152 минуты назадВидео
«Даллас» проиграл 4 матча подряд со средней разницей в 2 очка
5сегодня, 13:35
Чемпионат Франции. «Стад Рошеле» против «Нантера»
сегодня, 13:04
ACB. «Валенсия» сыграет с «Сарагосой»
сегодня, 13:04
Адриатическая лига. «Игокеа» – «Цибона», «Сплит» примет «Студентски центар»
сегодня, 13:02
Энтони Дэвис и Руи Хатимура могут пропустить матч против «Сан-Антонио»
3сегодня, 12:59
Форвард «Милана» Джош Нибо пропустит еще 3-4 недели
сегодня, 12:18
Стэнли Джонсон опроверг слухи о желании покинуть «Анадолу Эфес»: «Меня все устраивает»
сегодня, 10:59
«Худшее из того, что мы делаем». Агент Джимми Батлера считает, что двусторонние контракты вредят НБА
3сегодня, 09:30