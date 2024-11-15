«Я разобрался. Возьму его на себя!». Ник Янг рассказал, как Кобе Брайант защищался против Стефа Карри
Ник Янг поделился историей о Кобе Брайанте.
«Мы играли против «Уорриорз», и Стеф Карри нас просто уничтожал. Вернулись в раздевалку, и Кобе сказал, что он разобрался и возьмет его на себя. Мы поглядели на Джереми Лина, которого просто убивали в защите. «Никто не суйтесь к нему. Я в нем разобрался».
И Стеф начал танцевать «шимми» уже в его адрес. Тяжело понять, как защищаться против кого-то подобного. Но Кобе все равно справился лучше. Мы ждали Кобе-момента, но Стеф закончил с 30 очками. Впрочем, это было не слишком много. У него получилось немного его закрыть», – признал Ник Янг.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Гилберта Аренаса
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