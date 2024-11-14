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Егор Демин набрал 14 очков и 5 передач в победном матче против «Роялс»

«Кугарс» обыграли «Роялс» – 99:55.

На счету Егора Демина в третьем матче в NCAA – 14 очков, 5 передач, 3 подбора и 2 перехвата при 6 из 9 с игры и 2 из 4 из-за дуги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Frankie Vision в сети X
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