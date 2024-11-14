Егор Демин набрал 14 очков и 5 передач в победном матче против «Роялс»
«Кугарс» обыграли «Роялс» – 99:55.
На счету Егора Демина в третьем матче в NCAA – 14 очков, 5 передач, 3 подбора и 2 перехвата при 6 из 9 с игры и 2 из 4 из-за дуги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Frankie Vision в сети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости