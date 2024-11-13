NCAA. «Кугарс» Егора Демина сыграют с «Куинсом»
Сегодня университет Бригама Янга встретится с университетом Куинс.
Российский разыгрывающий Егор Демин проведет третий официальный матч в NCAA.
NCAA
Университет Бригама Янга – Университет Куинс
14 ноября. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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