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Центровой «Нетс» Ник Клэкстон пропустит оба матча против «Никс» и следующую неделю из-за травмы спины

Ник Клэкстон выбыл из состава «Бруклина».

Клуб сообщил о беспокоящем баскетболиста растяжении мышц нижней части спины. Центровой получит эпидуральные инъекции.

Клэкстон подписал четырехлетний контракт на 100 миллионов долларов этим летом. Баскетболист начал сезон с показателями в 8,6 очка, 7,7 подбора, 2,5 передачи и 1,2 блок-шота в среднем.

Центровой пропустит следующую неделю, включая предстоящие два матча против «Никс», после чего пройдет новое обследование.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: New York Basketball в сети X
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