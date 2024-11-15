Чендлер Парсонс о лучшем игроке оборонительного плана: «Не думаю, что Дэвис готов отдать пальму первенства Вембаньяме»
Чендлер Парсонс порассуждал о лучшем защищающемся игроке НБА.
«Виктор Вембаньяма, разумеется, определяет будущее. Он будет лучшим оборонительным игроком в последующие 5-7-10 лет. Но на данный момент я должен выбрать Энтони Дэвиса с учетом того, как он влияет на игру. Он сильнее, лучше в контактной борьбе. Тяжело соревноваться с ростом Вембаньямы, но это будет отличный поединок. Не думаю, что Дэвис готов отдать пальму первенства новому поколению. Он играет на уровне MVP.
У «Лейкерс» будет преимущество в противостоянии. Но этот матч, с учетом Кубка НБА, будет проходить в потрясающей атмосфере. Вембаньяма только набрал 50 очков и будет на подъеме», – заключил бывший баскетболист.
«Сперс» примут «Лейкерс» в матче группового этапа Кубка НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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