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Чендлер Парсонс о лучшем игроке оборонительного плана: «Не думаю, что Дэвис готов отдать пальму первенства Вембаньяме»

Чендлер Парсонс порассуждал о лучшем защищающемся игроке НБА.

«Виктор Вембаньяма, разумеется, определяет будущее. Он будет лучшим оборонительным игроком в последующие 5-7-10 лет. Но на данный момент я должен выбрать Энтони Дэвиса с учетом того, как он влияет на игру. Он сильнее, лучше в контактной борьбе. Тяжело соревноваться с ростом Вембаньямы, но это будет отличный поединок. Не думаю, что Дэвис готов отдать пальму первенства новому поколению. Он играет на уровне MVP.

У «Лейкерс» будет преимущество в противостоянии. Но этот матч, с учетом Кубка НБА, будет проходить в потрясающей атмосфере. Вембаньяма только набрал 50 очков и будет на подъеме», – заключил бывший баскетболист.

«Сперс» примут «Лейкерс» в матче группового этапа Кубка НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
logoЛейкерс
logoСан-Антонио
logoНБА
logoЭнтони Дэвис
logoВиктор Вембаньяма
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