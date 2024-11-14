«Просто еще одна игра». Виктор Вембаньяма рассказал о планах на будущее
Виктор Вембаньяма набрал рекордные 50 очков в матче против «Уизардс».
«Моей первой мыслью было желание, чтобы наши последующие игры превосходили эту. Я хочу сделать так, чтобы это выступление в будущем выглядело просто еще одной игрой.
Мне нравится праздновать маленькие и большие победы, но недолго, завтра с самого утра мы уже будем сосредоточены на «Лейкерс», – заявил французский форвард «Сперс».
«Еще не сталкивался с кем-то, кто может делать абсолютно все на высоком уровне. Его броски, трехочковые, мы сделали все, чтобы затруднить их, но он все равно справился», – признался центровой «Вашингтона» Йонас Валанчюнас.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Associated Press
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