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«Просто еще одна игра». Виктор Вембаньяма рассказал о планах на будущее

Виктор Вембаньяма набрал рекордные 50 очков в матче против «Уизардс».

«Моей первой мыслью было желание, чтобы наши последующие игры превосходили эту. Я хочу сделать так, чтобы это выступление в будущем выглядело просто еще одной игрой.

Мне нравится праздновать маленькие и большие победы, но недолго, завтра с самого утра мы уже будем сосредоточены на «Лейкерс», – заявил французский форвард «Сперс».

«Еще не сталкивался с кем-то, кто может делать абсолютно все на высоком уровне. Его броски, трехочковые, мы сделали все, чтобы затруднить их, но он все равно справился», – признался центровой «Вашингтона» Йонас Валанчюнас.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Associated Press
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