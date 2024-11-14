«Просто еще одна игра». Виктор Вембаньяма рассказал о планах на будущее

Виктор Вембаньяма набрал рекордные 50 очков в матче против «Уизардс».

«Моей первой мыслью было желание, чтобы наши последующие игры превосходили эту. Я хочу сделать так, чтобы это выступление в будущем выглядело просто еще одной игрой.

Мне нравится праздновать маленькие и большие победы, но недолго, завтра с самого утра мы уже будем сосредоточены на «Лейкерс», – заявил французский форвард «Сперс».

«Еще не сталкивался с кем-то, кто может делать абсолютно все на высоком уровне. Его броски, трехочковые, мы сделали все, чтобы затруднить их, но он все равно справился», – признался центровой «Вашингтона » Йонас Валанчюнас .