Деннис Скотт: «Вембаньяма меняет игру. Мы никогда еще не видели 221-сантиметрового инопланетянина»
Деннис Скотт описал впечатления от Виктора Вембаньямы.
«Этот парень обязателен для просмотра. Он такой же высокий, каким был Ральф Сэмпсон. Он тоже мог взять мяч на своей половине, пройти через все поле, отдавать передачи. Но он не делал обводки за спиной, не ставил сверху после паса самому себе от щита, не исполнял финт Шэмгода, не отдавал мяч вслепую.
Вембаньяма покоряет новые вершины. Если вы не работаете, не проводите время с детьми, то смотрите на Вемби и удивляетесь его возможностям. Он меняет игру, с кем его вообще можно сравнить? Мы никогда не видели 221-сантиметрового инопланетянина!» – заключил бывший баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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