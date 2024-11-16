Сын Кармело Энтони будет выступать за университет Сиракьюз

Сын Кармело Энтони будет играть за университет своего отца.

17-летний атакующий защитник Киян Энтони заявил, что будет учиться в университете Сиракьюз, из которого вышел его знаменитый отец Кармело Энтони (2002–2003).

Киян входит в Топ-40 игроков своего возраста, занимая 36-е место в рейтинге ESPN.

«В конечном итоге все свелось к моим отношениям с сотрудниками университета. С самого первого дня, когда они начали вербовать меня, я почувствовал себя членом семьи. Имя моего отца на здании имеет важное значение, но я хочу создать собственное имя, и я уже сделал это благодаря своей усердной работе в межсезонье, ранним утренним тренировкам и игрой в лагерях», – сказал Киян Энтони.