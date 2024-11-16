2

Сын Кармело Энтони будет выступать за университет Сиракьюз

Сын Кармело Энтони будет играть за университет своего отца.

17-летний атакующий защитник Киян Энтони заявил, что будет учиться в университете Сиракьюз, из которого вышел его знаменитый отец Кармело Энтони (2002–2003).

Киян входит в Топ-40 игроков своего возраста, занимая 36-е место в рейтинге ESPN.

«В конечном итоге все свелось к моим отношениям с сотрудниками университета. С самого первого дня, когда они начали вербовать меня, я почувствовал себя членом семьи. Имя моего отца на здании имеет важное значение, но я хочу создать собственное имя, и я уже сделал это благодаря своей усердной работе в межсезонье, ранним утренним тренировкам и игрой в лагерях», – сказал Киян Энтони.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
logoКармело Энтони
logoНБА
logoNCAA
Университет Сиракьюз
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кармело Энтони: «Стиви Уандер сказал мне: «Мне нравится смотреть, как ты играешь»
1314 ноября, 19:25
Кармело Энтони о статуе Дуэйна Уэйда: «Ему так понравился процесс, что он забыл о результате»
210 ноября, 19:42
Карл-Энтони Таунс: «Я большой поклонник Кармело Энтони»
10 ноября, 16:15
Кевин Дюрэнт обошел Доминика Уилкинса по попаданиям с игры за карьеру
126 октября, 06:39
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Оклахома» подписала однолетний контракт с Брэнденом Карлсоном
7 минут назад
Десмонд Мэйсон был арестован за неуважение к суду
127 минут назадФото
Единая лига ВТБ. ЦСКА играет с «Астаной»
146 минут назадLive
Том Тибодо о судействе: «Вижу, что происходит, и мне это не нравится»
47 минут назад
Скип Бэйлесс: «Джордан наводил страх на всех в лиге. Леброн хочет, чтобы его любили»
1359 минут назад
Тэйлор Дженкинс о том, как Дрэймонд Грин схватил Зака ​​Иди за ногу: «В этой лиге есть кодекс»
4сегодня, 13:46
Алекс Карузо, как ожидается, подпишет продление контракта с «Оклахомой»
5сегодня, 13:36
НБА. «Милуоки» сыграет в гостях с «Шарлотт», «Даллас» примет «Сан-Антонио» и другие матчи
сегодня, 13:28
Тео Маледон и Ти Джей Шортс – самые ценные игроки 10-го раунда Евролиги
сегодня, 11:27Видео
Дариус Томпсон и Марио Хезоня – в подборке лучших моментов 10-го раунда Евролиги
сегодня, 11:08Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Болельщики «Никс» имитировали оральный секс, когда их показали на большом экране
214 минут назад
«Он играет на уровне MVP». Чендлер Парсонс считает, что Энтони Дэвис лучше в обороне, чем Виктор Вембаньяма
41 минуту назад
Виктор Вембаньяма и Сандро Мамукелашвили продемонстрировали свои футбольные навыки
1сегодня, 14:35Видео
Деррик Джонс толкнул Диллона Брукса в лицо
1сегодня, 14:09Видео
О Джи Ануноби и Дориан Финни-Смит едва не подрались и получили обоюдный технический фол
1сегодня, 13:59Видео
Демар Дерозан испытывает проблемы со спиной. Сроки восстановления на данный момент не называются
сегодня, 12:33
Чемпионат Турции. «Бешикташ» – «Бююкчекмедже», «Тюрк Телеком» примет «Манису» и другие матчи
сегодня, 12:06
Девин Букер о 0 очков в 1-й половине матча с «Тандер»: «Мне необязательно бросать через троих, если соперник ставит эти ловушки»
1сегодня, 12:04
Чемпионат Италии. «Скафати» сыграет с «Варезе»
сегодня, 10:59
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» против «Меги»
сегодня, 10:54