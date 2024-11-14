Кармело Энтони: «Стиви Уандер сказал мне: «Мне нравится смотреть, как ты играешь»
Кармело Энтони рассказал забавную историю о встрече со Стиви Уандером.
«Матч всех звезд, Лос-Анджелес. Мы в раздевалке. Стиви Уандер захотел встретиться с игроками.
Мы выходим. Я встречаюсь со Стиви, и он говорит: «Мне нравится смотреть, как ты играешь», – рассказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт 7PM in Brooklyn в соцсети X
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