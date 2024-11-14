Кармело Энтони: «Стиви Уандер сказал мне: «Мне нравится смотреть, как ты играешь»

Кармело Энтони рассказал забавную историю о встрече со Стиви Уандером.

«Матч всех звезд, Лос-Анджелес. Мы в раздевалке. Стиви Уандер захотел встретиться с игроками.

Мы выходим. Я встречаюсь со Стиви, и он говорит: «Мне нравится смотреть, как ты играешь», – рассказал бывший игрок НБА .