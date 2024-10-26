Кевин Дюрэнт обошел Доминика Уилкинса по попаданиям с игры за карьеру
Кевин Дюрэнт близок к Топ-15 по попаданиям с игры за карьеру в НБА.
Форвард «Санз» в пятницу обошел прославленного Доминика Уилкинса по точным броскам с игры за карьеру.
У Уилкинса 9 963 попадания с игры, Дюрэнт потеснил его с 16-й строчки в общем списке. На 15-м месте Кармело Энтони – 10 119.
Во встрече с «Лейкерс» (116:123) Кевин набрал 30 очков при 11 из 17 с игры.
Соцсети НБА
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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