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Кевин Дюрэнт обошел Доминика Уилкинса по попаданиям с игры за карьеру

Кевин Дюрэнт близок к Топ-15 по попаданиям с игры за карьеру в НБА.

Форвард «Санз» в пятницу обошел прославленного Доминика Уилкинса по точным броскам с игры за карьеру.

У Уилкинса 9 963 попадания с игры, Дюрэнт потеснил его с 16-й строчки в общем списке. На 15-м месте Кармело Энтони – 10 119.

Во встрече с «Лейкерс» (116:123) Кевин набрал 30 очков при 11 из 17 с игры.

Соцсети НБА

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
logoКармело Энтони
logoФиникс
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
logoДоминик Уилкинс
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