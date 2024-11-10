2

Кармело Энтони о статуе Дуэйна Уэйда: «Ему так понравился процесс, что он забыл о результате»

Кармело Энтони пошутил о статуе Дуэйна Уэйда.

«Я присутствовал на церемонии открытия статуи, но я не видел ее, потому что сидел сбоку. Там было очень много народу. Позже, когда я вернулся в отель, кто-то прислал мне скриншот.

Ему так понравился процесс, что он забыл о результате», – сказал 10-кратный участник Матча всех звезд в шоу Джимми Фэллона.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
logoКармело Энтони
logoДуэйн Уэйд
logoНБА
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Не думаю, что все было сделано правильно». Дуэйну Уэйду не нравится, как Леброн Джеймс покинул «Майами»
8сегодня, 16:35
Дуэйн Уэйд: «Хотел покинуть «Майами» в 2010 году. Но потом мне позвонил Леброн»
36 ноября, 06:53
На матче по американскому футболу гостевую команду отвлекали изображением статуи Дуэйна Уэйда
42 ноября, 05:42Видео
Скульптор Омри Амрани о статуе Дуэйна Уэйда: «Не думаю, что кто-то может сделать лучше»
1330 октября, 14:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. «Милуоки» принимает «Бостон», «Оклахома» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи
3623 минуты назадLive
Телеведущая Мишель Бидл случайно вместо «Наггетс» произнесла «Ниггерс»
325 минут назадВидео
ACB. «Реал» выиграл у «Гран-Канарии», «Барселона» потерпела поражение от «Бреогана» и другие результаты
157 минут назад
Джордж Карл: «Все и так знали, что Бронни будет плохим игроком. Это не новость»
1сегодня, 19:28
Норман Пауэлл: «В глубине души всегда знал, что способен на это»
1сегодня, 19:10
Джей Джей Редик: «Я не из тех, кто будет слишком остро реагировать и выставлять 19 разных стартовых пятерок в 25 матчах»
3сегодня, 18:59
Домантас Сабонис, Киган Мюррэй и Малик Монк – лучшее трио по «нет-рейтингу»
4сегодня, 18:14
Стефон Марбери: «Никс» могут выиграть чемпионат с этим составом»
2сегодня, 17:42
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» обыграл в гостях «Астану» и прервал серию поражений, «Зенит» взял верх над «Автодором» и другие результаты
22сегодня, 16:45
«Не думаю, что все было сделано правильно». Дуэйну Уэйду не нравится, как Леброн Джеймс покинул «Майами»
8сегодня, 16:35
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Монако» вырвал победу у «Дижона», «Париж» в гостях разгромил «Сен-Кантен»
17 минут назад
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» разгромил «Перистери», «Олимпиакос» расправился с «Промитеасом»
20 минут назад
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» обыграл «Мерсин» и продлил серию до 6-0, 35 очков и 10 подборов Эходаса не помогли «Манисе» в матче с «Фенербахче»
54 минуты назад
Илона Корстин: «С этого месяца Лига ВТБ берет на себя организацию приезда судей на матчи»
сегодня, 19:53
Дражен Анзулович: «Ожидаю от наших иностранных игроков более качественную игру»
сегодня, 19:15
Эргин Атаман госпитализирован после победы «Панатинаикоса» над «Перистери»
сегодня, 18:23
Миленко Богичевич после поражения от «Зенита»: «Доволен тем, что сражались до конца»
сегодня, 18:02
Грег Оден о Заке Иди: «Когда у тебя рост 220 сантиметров, никто ничего не может с этим поделать»
1сегодня, 17:51
Хавьер Паскуаль после победы над «Автодором»: «В нападении действовали неплохо, но о защите этого нельзя сказать»
сегодня, 17:33
Серхио Юль получил надрыв мышцы бедра
сегодня, 17:28