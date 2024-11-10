Кармело Энтони о статуе Дуэйна Уэйда: «Ему так понравился процесс, что он забыл о результате»

Кармело Энтони пошутил о статуе Дуэйна Уэйда.

«Я присутствовал на церемонии открытия статуи, но я не видел ее, потому что сидел сбоку. Там было очень много народу. Позже, когда я вернулся в отель, кто-то прислал мне скриншот.

Ему так понравился процесс, что он забыл о результате», – сказал 10-кратный участник Матча всех звезд в шоу Джимми Фэллона.