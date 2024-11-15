Роб Грэбоу подал иск против Леброна Джеймса и Netflix. Режиссер обвинил их в нарушении авторских прав
Леброн Джеймс станет ответчиком в судебном разбирательстве.
Кинорежиссер и сценарист Роб Грэбоу подал иск против Netflix, звездного форварда «Лейкерс» и его продюсерской компании SpringHill Company, утверждая, что они использовали элементы из его оригинального сценария «The Gift of the Game» при создании фильма Netflix «Rez Ball», премьера которого состоялась в сентябре.
В четверг Грэбоу подал 25-страничную жалобу в федеральный суд Калифорнии, обвинив ответчиков в нарушении авторских прав, невыполнении контракта и ряде других нарушений.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: TMZ
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