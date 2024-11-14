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Профсоюз игроков НБА связался с семьей Кайла Синглера

Видеоролики Кайла Синглера привлекли внимание профсоюза игроков НБА.

Недавние публикации бывшего игрока НБА Кайла Синглера в социальных сетях вызвали у многих беспокойство за его безопасность и самочувствие. Профсоюз игроков НБА в заявлении для Associated Press сообщил, что связывался с семьей 36-летнего игрока, но не предоставил никаких подробностей о содержании разговора и не дал никакой новой информации о баскетболисте.

«Как и все нынешние и бывшие члены профсоюза, мы оказываем игрокам любую поддержку, будь то в период их самого большого успеха или в периоды испытаний», – говорится в заявлении.

Синглер впервые опубликовала видео в понедельник. В нем он предстал с голым по пояс и заявил, что «каждый день боится за свою жизнь». Позже он опубликовал еще три видео. Все они содержат разные сообщения, которые обрываются до того, как он заканчивает говорить. 

Синглер в последний раз играл в НБА в 2018 году.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Associated Press
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