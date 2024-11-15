0

НБА и Warner Bros. Discovery ведут переговоры об урегулировании спора в связи с разрывом ТВ-контракта

НБА и Warner Bros. Discovery намерены разрешить спор.

НБА и Warner Bros. Discovery, которая владеет TNT Sports, ведут переговоры об урегулировании спора, который возник в связи с разрывом телевизионного контракта.

WBD подала иск против НБА после того, как лига договорилась о сотрудничестве с ESPN, NBC и Amazon. Компания утверждает, что у нее есть право повторить предложение Amazon.

«Знаю, что обе стороны хотят решить вопрос. Это должно произойти скоро. Они не хотят, чтобы это затягивалось», – рассказал источник.

Обсуждения носят финансовый характер, но ходят слухи о возможном предоставлении TNT четвертого пакета прав, который позволит программе Inside the NBA продолжить существование. Обе компании хотели бы избежать длительного, дорогостоящего и потенциально несущего репутационные риски судебного разбирательства.

Слушания по спору между НБА и WBD состоятся 22 ноября и 17 декабря.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Front Office Sports
происшествия
logoНБА
телевидение
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Тебя как раз нет дома». Сэм Митчелл разозлился на соведущего по NBA TV и назвал его адрес в прямом эфире
612 октября, 10:05Видео
В студии ESPN произошли покачивания из-за землетрясения. Малика Эндрюс спокойно отреагировала в прямом эфире
413 августа, 08:43Видео
Игроки «Миннесоты» после 4-го матча с «Далласом» решили не давать интервью Inside The NBA в знак солидарности с Гобером и Таунсом
211 июня, 08:06
«Посмотри на этого нигу, Кей». Пол Пирс произнес неполиткорректное слово в эфире FOX Sports
2214 мая, 11:59Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Евролига. «Жальгирис» – «Фенербахче», «Виртус» примет «Панатинаикос» и другие матчи
9 минут назад
Ковингтон, Бэйтс-Диоп и Камински сыграют за сборную США в квалификации Кубка Америки
16 минут назад
Рассмотрение дела о разводе между Анной Седоковой и Янисом Тиммой начнется 22 ноября
3сегодня, 07:52
«Бакс» надеются, что Крис Миддлтон в ближайшие недели приступит к играм 5 на 5
2сегодня, 07:31
Дэмиан Лиллард близок к возвращению в строй после сотрясения. Игрок «Бакс» может сыграть в субботу
1сегодня, 07:18
Лука Дончич взял на себя вину за провал в защите в решающем владении матча с «Джаз»
8сегодня, 06:14Видео
Джейден Харди, Джордан Кларксон и Джон Коллинз – в подборке лучших моментов матча «Юта» – «Даллас»
сегодня, 05:59Видео
Дуайт Ховард: «Тандер», вам нужен «большой». Мы с Карузо уже брали титул вместе»
17сегодня, 05:40
Руи Хатимура о мотивации «Лейкерс» в Кубке НБА: «Просто хотим заработать деньги»
2сегодня, 05:23Видео
Данк Джона Коллинза принес «Юте» победу над «Далласом»
18сегодня, 04:38Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Боян Богданович должен вернуться в состав «Бруклина» в декабре
38 минут назад
Сергей Елевич: «У Кайла Хайнса большое будущее в тренерском деле»
49 минут назад
Александр Ковалев: «Есть хорошие игроки, которые могут в ближайшем будущем пополнить женскую сборную»
сегодня, 08:06
Шэй Гилджес-Александер: «В день игры неизменно съедаю яблоко»
4сегодня, 07:37
Рик Брансон о перепалке с Донте Дивинченцо: «Ситуацию раздули. Мы все уладили на следующий день»
3сегодня, 07:10
Роб Грэбоу подал иск против Леброна Джеймса и Netflix. Режиссер обвинил их в нарушении авторских прав
сегодня, 06:46
Адриатическая лига. «Игокеа» – «Цибона», «Сплит» примет «Студентски центар»
сегодня, 06:41
Руди Гобер поддержал выдвижение Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения. Политик является сторонником конспирологических теорий и антиваксером
5сегодня, 06:33
Крис Данн заменил Терэнса Мэнна в стартовой пятерке «Клипперс»
сегодня, 06:23
НБА представила «городские» комплекты формы всех 30 команд
13сегодня, 05:33Фото