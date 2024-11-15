НБА и Warner Bros. Discovery ведут переговоры об урегулировании спора в связи с разрывом ТВ-контракта
НБА и Warner Bros. Discovery, которая владеет TNT Sports, ведут переговоры об урегулировании спора, который возник в связи с разрывом телевизионного контракта.
WBD подала иск против НБА после того, как лига договорилась о сотрудничестве с ESPN, NBC и Amazon. Компания утверждает, что у нее есть право повторить предложение Amazon.
«Знаю, что обе стороны хотят решить вопрос. Это должно произойти скоро. Они не хотят, чтобы это затягивалось», – рассказал источник.
Обсуждения носят финансовый характер, но ходят слухи о возможном предоставлении TNT четвертого пакета прав, который позволит программе Inside the NBA продолжить существование. Обе компании хотели бы избежать длительного, дорогостоящего и потенциально несущего репутационные риски судебного разбирательства.
Слушания по спору между НБА и WBD состоятся 22 ноября и 17 декабря.
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