НБА и Warner Bros. Discovery ведут переговоры об урегулировании спора в связи с разрывом ТВ-контракта

НБА и Warner Bros. Discovery намерены разрешить спор.

НБА и Warner Bros. Discovery, которая владеет TNT Sports, ведут переговоры об урегулировании спора, который возник в связи с разрывом телевизионного контракта.

WBD подала иск против НБА после того, как лига договорилась о сотрудничестве с ESPN, NBC и Amazon. Компания утверждает, что у нее есть право повторить предложение Amazon.

«Знаю, что обе стороны хотят решить вопрос. Это должно произойти скоро. Они не хотят, чтобы это затягивалось», – рассказал источник.

Обсуждения носят финансовый характер, но ходят слухи о возможном предоставлении TNT четвертого пакета прав, который позволит программе Inside the NBA продолжить существование. Обе компании хотели бы избежать длительного, дорогостоящего и потенциально несущего репутационные риски судебного разбирательства.

Слушания по спору между НБА и WBD состоятся 22 ноября и 17 декабря.