Новичок «Кингз» Девин Картер получил разрешение выполнять бросковые упражнения. 13-й номер драфта восстанавливается после операции
Девин Картер успешно восстанавливается после операции.
Новичок «Кингз» получил разрешение врачей выполнять бросковые упражнения без каких-либо ограничений.
13-й номер драфта-2024 восстанавливается после операции на левом плече, которую перенес в июле. Прогнозировалось, что восстановление займет 6 месяцев.
В январе «Сакраменто» повторно оценит готовность 22-летнего защитника.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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