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Новичок «Кингз» Девин Картер получил разрешение выполнять бросковые упражнения. 13-й номер драфта восстанавливается после операции

Девин Картер успешно восстанавливается после операции.

Новичок «Кингз» получил разрешение врачей выполнять бросковые упражнения без каких-либо ограничений.

13-й номер драфта-2024 восстанавливается после операции на левом плече, которую перенес в июле. Прогнозировалось, что восстановление займет 6 месяцев.

В январе «Сакраменто» повторно оценит готовность 22-летнего защитника.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
травмы
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