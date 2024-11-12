Новичок «Кингз» Девин Картер получил разрешение выполнять бросковые упражнения. 13-й номер драфта восстанавливается после операции

Девин Картер успешно восстанавливается после операции.

Новичок «Кингз» получил разрешение врачей выполнять бросковые упражнения без каких-либо ограничений.

13-й номер драфта-2024 восстанавливается после операции на левом плече, которую перенес в июле. Прогнозировалось, что восстановление займет 6 месяцев.

В январе «Сакраменто » повторно оценит готовность 22-летнего защитника.