Три великих перформанса в НБА: у Йокича невиданная линейка, у Карри – избиение «Оклахомы», у Дерозана – шедевр в «клатче»

НБА – это лига, где пресловутое величие проявляется на ежедневной основе. Сегодня – еще один понедельник и одновременно день, который запомнится надолго, потому что гениальные баскетболисты выставили не самые ординарные свои полотна.

Демар Дерозан не промахивался против ослабевшего «Финикса»

«Санс» залезли на вершину Западной конференции благодаря умению качественно закрывать концовки. Но в игре с «Сакраменто» их серия побед и серия успешных «клатчей» ожидаемо подошла к концу.

Во-первых, не было Кевина Дюрэнта.

Во-вторых, Девин Букер обессилел: он отбегал 43 минуты, несмотря на некое недомогание (9 из 22).

В-третьих, Юсуф Нуркич не вышел на вторую половину из-за проблем с голеностопом.

В общем, «Финиксу» в решающие моменты матча пришлось положиться на миниатюрную пятерку – Джонс-Букер-О’Нил-Бил-Аллен.

«Финикс» выиграл с точки зрения аналитического баскетбола: команда Буденхольцера выбросила 57 трехочковых против 37 у соперника, причем с лучшим процентом – 31,6% против 29,7%.

Однако отсутствие защиты внутри невозможно было нивелировать без «больших», а потом даже и с Мэйсоном Пламли на паркете. В четвертой четверти и овертайме «Сакраменто» все чаще передавал мяч Демару Дерозану, он-то и проверил, действительно ли защита Била так хороша, как об этом пишут последнюю неделю. Диагноз тут ставить преждевременно, потому что Ройс О’Нил в противостоянии с защитником выступил не лучше Била. За четвертую четверть и овертайм Дерозан совершил 10 попыток, из которых положил 9, набрал 24 очка из своих 34 . Это все были типичные для него и нетипичные для современного баскетбола выходы на среднюю дистанцию, обыгрыши спиной к кольцу и броски с отклонением.

Так как рядом всегда был еще и Деаарон Фокс (у него 4 из 5 в овертайме), то «Финикс» был вынужден защищаться против Дерозана один в один.

«Мы преисполнены уверенности в те минуты, когда разница между командами составляет несколько очков, – объяснил Кевин Хертер. – Нам требуется просто не пропускать рывки и оставаться в игре до последнего. Мы чувствуем, что в такие моменты сможем получить то, что требуется – эти два парня могут реализовывать очень сложные попытки . Нам очень повезло, что они оба у нас. Фокс поймал кураж немного позднее Демара, но они пользуются тем, что соперник не может уделять все внимание только одному из них и выдают то, что нам требуется».

Стеф Карри предстал лучшей версией себя против «Оклахомы»

У Стива Керра был четкий план против «Тандер»: Кевон Луни не вышел на паркет, Трэйс Джексон-Дэвис вышел на 5 минут и получил «-6». Тренер «Голден Стэйт» в основном положился на Дрэймонда Грина и свои любимые маленькие сочетания.

И как раз из-за чрезмерной свободы в атаке у «Уорриорс» и родился ключевой эпизод матча: Эндрю Уиггинс разогнался и влетел в трехсекундную, где его встречал Чет Холмгрен. И удар в воздухе был настолько мощным, что центровой жестко упал на паркет (и, как выяснилось позже, сломал себе бедро). Без него и Айзейи Хартенштайна «Тандер» уже подстраивался под «Уорриорс» с их маленькими сочетаниями – и конечно, это было обречено. Пятерка с Мелтоном, Пэйтоном, Уиггинсом, Грином позволяли гостям активно размениваться, страховать друг друга, мешать оппонентам, бежать, постоянно наращивать темп, создавать хаос… И одновременно с этим держать на площадке полноценного рим-протектора в лице Грина.

Без аналогичного оружия под своим щитом «Тандер» выступили в роли статистов, позволив Стефу Карри выдать еще один незабываемый матч в Оклахома-Сити. Его ловили в капканы, ему не давали получить мяч, против него разменивались, против него сдваивались…

Никаких удачных вариантов тут не было.

Сам Стеф Карри выдал 7 из 10 в третьей четверти, набрал 36 очков за 36 минут, положил 7 из 13 из-за дуги и сделал 7 передач .

Его партнеры наслаждались тотальной свободой. «Голден Стэйт» реализовал 21 из 43 трехочковых .

«Голден Стэйт» повел 30 очков на рубеже третьей-четвертой, второй раз в сезоне расслабился и чуть все не растерял. Но это было лишь для того, чтобы выступление Карри было пронизано большим драматизмом – трехочковый в падении за 3,23 после уже легендарной комбинации “What the fuck” покончил с надеждами хозяев.

Никола Йокич всего лишь с 37 очками, 18 подборами и 15 передачами

Изнасилование лучшего игрока НБА вовсю продолжается.

На дворе только середина ноября, а «Наггетс» уже играют всемером и держат Йокича на площадке 38 минут. Возможно, это действительно необходимо, чтобы перестали позиционировать Энтони Дэвиса в качестве основного претендента на MVP.

Йокич просто:

● был непостижимо эффективен: 13 из 21 с игры, 3 из 3 из-за дуги, 8 из 8 с линии ;

● предоставил партнерам максимально открытые попытки с дуги, чем они наконец воспользовались – 15 передач у него, 11 из 21 у них;

● смял оппонентов под чужим щитом – 8 отскоков впереди;

● тянул команду на себе в плотной концовке;

● выдал беспрецедентную линейку 37-18-15, полноценную иллюстрацию грандиозного влияния на игру. У Йокича невероятные +13 по плюс-минусу при том, что выше +3 во всей команде только у Мюррэя и Брауна, а обе команды разделили 2 очка.

У Йокича четвертый трипл-дабл подряд.

«Даллас» сильно пострадал от травм на старте сезона (не было Лайвли, Вашингтона, Экзама, Клебера), а Лука Дончич слабо начал сезон, в котором его считали фаворитом на MVP. И все же не стоит недооценивать то, что сделал серб: «Наггетс» выжили, несмотря на один из лучших матчей в карьере Кайри Ирвинга (43 очка, 17 из 22 с игры) – Йокич еще и оказался неудержимее в концовке против одного из признанных клатчеров в баскетболе. Ну, и атака «Денвера» неожиданно была на порядок умнее.

«У меня сейчас хороший отрезок. Последние вроде бы 8 матчей, я неплохо играю на старте этого сезона, надеюсь, что смогу продолжить в этом же ключе. Команда выталкивает меня на передний план, я благодарен всем парням. Они выполняют свою работу, заботятся о деталях. То, что я показываю отличные, точнее хорошие цифры – это результат не только моей деятельности, а работы всех в команде.

Весь состав работает на меня в защите. Я просто подбираю мяч, когда кто-то теряет его, или кто-то из парней задевает, а я пытаюсь перехватить. Выполняю роль Печенькового монстра », – сказал сербский центровой.

Фото: Gettyimages /Ron Jenkins / Stringer, Joshua Gateley / Stringer; East News /AP Photo/Samantha Chow