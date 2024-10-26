Ти Джей Шортс из «Парижа» – самый ценный игрок 5-го раунда Евролиги

Ти Джей Шортс признан самым ценным игроком 5-го раунда Евролиги.

Защитник помог команде добиться выездной победы в матче с «Монако» (87:80).

На счету Шортса 28 очков (9 из 12 двухочковые, 1 из 3 трехочковые, 7 из 9 штрафные), 4 подбора и 10 передач.

У Ти Джея 38 баллов за эффективность – это самый высокий показатель среди всех игроков в новом сезоне.

Шортс впервые в карьере получил награду MVP тура Евролиги и стал первым игроком «Парижа », удостоившимся этой чести.