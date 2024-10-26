Ти Джей Шортс из «Парижа» – самый ценный игрок 5-го раунда Евролиги
Ти Джей Шортс признан самым ценным игроком 5-го раунда Евролиги.
Защитник помог команде добиться выездной победы в матче с «Монако» (87:80).
На счету Шортса 28 очков (9 из 12 двухочковые, 1 из 3 трехочковые, 7 из 9 штрафные), 4 подбора и 10 передач.
У Ти Джея 38 баллов за эффективность – это самый высокий показатель среди всех игроков в новом сезоне.
Шортс впервые в карьере получил награду MVP тура Евролиги и стал первым игроком «Парижа», удостоившимся этой чести.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Евролиги
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