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Евролига. «Олимпиакос» – «Милан», «Баскония» сыграет с «Реалом» и другие матчи

Сегодня пройдут восемь матчей регулярного чемпионата Евролиги.

Греческий «Олимпиакос» примет итальянский «Милан», в дерби испанских клубов «Баскония» дома сыграет с «Реалом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Панатинаикос Греция – 2-0, Монако – 2-0, Фенербахче Турция – 2-0, Црвена Звезда Сербия – 2-0, Жальгирис Литва – 1-1, Анадолу Эфес Турция – 1-1, Маккаби Тель-Авив Израиль – 1-1, Реал Испания – 1-1, Баскония Испания – 1-1, Виллербан Франция – 1-1, Бавария Германия – 1-1,  Барселона Испания – 1-1, Олимпиакос Греция – 1-1, Милан Италия – 1-1, Виртус Италия – 0-2, Партизан Сербия – 0-2, Париж Франция – 0-2, Альба Германия – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoЖальгирис
результаты
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoАнадолу Эфес
logoФенербахче
logoМаккаби Тель-Авив
logoОлимпиакос
logoПанатинаикос
logoПартизан
logoБаскония
logoАльба
logoЦрвена Звезда
logoРеал
logoМилан
logoВиртус
logoАСВЕЛ Виллербан
logoБавария
logoПариж
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