Кайри Ирвинг не вышел на площадку в матче с «Ютой» из-за травмы плеча

Кайри Ирвинг не сыграл сегодня против «Юты».

Разыгрывающий «Далласа» пропустил встречу из-за растяжения правого плеча. Его место в старте занял Квентин Граймс. В нынешнем сезоне Ирвинг набирает 25,2 очка, 4,9 передачи и 4,6 подбора в среднем за матч.