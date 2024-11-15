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Кайри Ирвинг не вышел на площадку в матче с «Ютой» из-за травмы плеча

Кайри Ирвинг не сыграл сегодня против «Юты».

Разыгрывающий «Далласа» пропустил встречу из-за растяжения правого плеча.

Его место в старте занял Квентин Граймс.

В нынешнем сезоне Ирвинг набирает 25,2 очка, 4,9 передачи и 4,6 подбора в среднем за матч.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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