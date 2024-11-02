«Нам нужно провести расследование». Гобер и Эдвардс пошутили по поводу того, что Йокич знал комбинацию «Вулвз» после тайм-аута
Руди Гобер и Энтони Эдвардс пошутили после матча с «Денвером».
Баскетболисты «Миннесоты» были удивлены тому, что лидер соперника Никола Йокич был готов к комбинации «волков» после тайм-аута. Они обсудили ситуацию в раздевалке.
Гобер: Йокич знал комбинацию, хотя мы ничего не говорили даже. Да он знал владение лучше нас.
Эдвардс: Какого хрена, откуда он всю разнюхал? Никто ничего не сказал... Этот ниггер мошенничает, бро.
Гобер: Нам нужно провести расследование. Среди нас есть какой-то игрок, который сливает информацию.
«Минесота» победила со счетом 119:116.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sneaker Reporter
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