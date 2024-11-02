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«Нам нужно провести расследование». Гобер и Эдвардс пошутили по поводу того, что Йокич знал комбинацию «Вулвз» после тайм-аута

Руди Гобер и Энтони Эдвардс пошутили после матча с «Денвером».

Баскетболисты «Миннесоты» были удивлены тому, что лидер соперника Никола Йокич был готов к комбинации «волков» после тайм-аута. Они обсудили ситуацию в раздевалке.

Гобер: Йокич знал комбинацию, хотя мы ничего не говорили даже. Да он знал владение лучше нас.

Эдвардс: Какого хрена, откуда он всю разнюхал? Никто ничего не сказал... Этот ниггер мошенничает, бро.

Гобер: Нам нужно провести расследование. Среди нас есть какой-то игрок, который сливает информацию.

«Минесота» победила со счетом 119:116.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sneaker Reporter
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